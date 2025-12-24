Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Liverpool, si decide il futuro di Salah: previsto un faccia a faccia tra Reds e il suo agente

Liverpool, si decide il futuro di Salah: previsto un faccia a faccia tra Reds e il suo agenteTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
Oggi alle 14:11Calcio estero
Simone Lorini

Mohamed Salah continua a trascinare l'Egitto. Anche nel match d'esordio contro lo Zimbabwe, il fuoriclasse dei Faraoni è stato l'eroe assoluto, siglando la rete del definitivo 2-1 che ha completato la rimonta della sua Nazionale. Ma se Salah è concentrato esclusivamente sul campo, fuori dal rettangolo di gioco il suo futuro sta entrando in una fase caldissima.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il direttore sportivo del Liverpool, Richard Hughes, avrebbe in agenda un incontro decisivo faccia a faccia con l'agente del giocatore, Ramy Abbas. Il vertice dovrebbe aver luogo proprio mentre l'attaccante è impegnato in Coppa d'Africa, un segnale della volontà del club inglese di fare chiarezza su una situazione sempre più intricata.

Le sirene arabe per Salah, il cui nome è accostato con insistenza alla Saudi Pro League per il 2026 (con opzioni sia per la finestra di gennaio che per quella estiva), hanno trovato conferme ufficiali. Omar Mugharbel, amministratore delegato del massimo campionato saudita, ha parlato chiaro durante il recente World Football Summit: "Mohamed Salah è il benvenuto nella Saudi League. Sebbene siano i club i diretti responsabili delle negoziazioni con i calciatori, è innegabile che Salah sia uno dei nostri obiettivi principali". Il Liverpool si trova dunque a un bivio: blindare il suo simbolo o prepararsi a un addio che segnerebbe la fine di un'era.

Articoli correlati
Coppa d'Africa, alla fine arriva Momo. Egitto vittoria in extremis contro lo Zimbabwe... Coppa d'Africa, alla fine arriva Momo. Egitto vittoria in extremis contro lo Zimbabwe
Caos al Liverpool, Salah cerca pace con l'Egitto. Il CT: "Quando cala là, qui diventa... Caos al Liverpool, Salah cerca pace con l'Egitto. Il CT: "Quando cala là, qui diventa migliore"
Coppa d'Africa al via, Mpasinkatu: "Toccasana per Salah. Ma la stella sarà Brahim"... Coppa d'Africa al via, Mpasinkatu: "Toccasana per Salah. Ma la stella sarà Brahim"
Altre notizie Calcio estero
Govou diffidente su Endrick al Lione: "Spesso c'è un problema se uno non gioca mai"... Govou diffidente su Endrick al Lione: "Spesso c'è un problema se uno non gioca mai"
Hamann se la prende con Adeyemi: "Se non vuole essere sostituito, ci sono tennis... Hamann se la prende con Adeyemi: "Se non vuole essere sostituito, ci sono tennis e golf"
Bebou ed Hoffenheim aprono i colloqui per il rinnovo: novità attese per la primavera... Bebou ed Hoffenheim aprono i colloqui per il rinnovo: novità attese per la primavera
L'Inter Miami pesca ancora in Argentina: no al River Plate, Facundo Moura giocherà... L'Inter Miami pesca ancora in Argentina: no al River Plate, Facundo Moura giocherà con Messi
Il mago delle rimesse laterali Gronnemark si offre al Liverpool: "Non potrei mai... Il mago delle rimesse laterali Gronnemark si offre al Liverpool: "Non potrei mai dire no"
Endrick al Lione citando Benzema: "Un 9 con l'anima del 10". E lui gli risponde su... Endrick al Lione citando Benzema: "Un 9 con l'anima del 10". E lui gli risponde su Instagram
Javi Galán è un nuovo giocatore dell'Osasuna: raggiuto l'accordo con l'Atletico Madrid... UfficialeJavi Galán è un nuovo giocatore dell'Osasuna: raggiuto l'accordo con l'Atletico Madrid
Scholes sul peggior acquisto della storia del Manchester United: "Mark Bosnich, non... Scholes sul peggior acquisto della storia del Manchester United: "Mark Bosnich, non ho dubbi"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: le armi scudetto. Napoli: la lezione di Antonio. Juve: ennesima sentenza Spalletti. Inter: le chiacchiere sulla squadra presuntuosa. E un paio di cose su Supercoppe arabe e partite australiane
Le più lette
1 Juventus e Milan lavorano allo scambio: per Gatti può tornare in bianconero De Winter
2 Milan: le armi scudetto. Napoli: la lezione di Antonio. Juve: ennesima sentenza Spalletti. Inter: le chiacchiere sulla squadra presuntuosa. E un paio di cose su Supercoppe arabe e partite australiane
3 Calciomercato Juventus, Gianni Balzarini: "Milan su Gatti e Frattesi non serve"
4 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: il Novara saluta Zanchetta. Esonerato
5 Ricci ultima idea della Juventus, è un'indicazione di Spalletti. L'ha lanciato lui in azzurro
Ora in radio
Repliche 16:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Napoli, De Laurentiis: "Chi gestisce il calcio è troppo legato alla poltrona. Si gioca troppo"
Immagine top news n.1 Juventus e Milan lavorano allo scambio: per Gatti può tornare in bianconero De Winter
Immagine top news n.2 Futuro e aneddoti, Rabiot a 360° sul Milan: "Scudetto? Non ho tatuaggi, ma potrei farne uno..."
Immagine top news n.3 Milan, primo allenamento per Fullkrug: mattinata di test atletici per il tedesco
Immagine top news n.4 Fiorentina a caccia di esterni d'attacco a gennaio: la prima idea porta a Boga
Immagine top news n.5 Inter su Palestra: l'Atalanta può 'risarcire' il Cagliari con Brescianini e Maldini
Immagine top news n.6 Il Bologna prende un difensore e ne cede un altro. Accelerata su Leysen, esce Casale
Immagine top news n.7 De Laurentiis vuole blindare Conte, gli proporrà il rinnovo fino al 2029. L'allenatore valuterà
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Inter dovrà fare una scelta a gennaio e rinforzare solo una delle due necessità Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il clamoroso attacco frontale di Gian Piero Gasperini alle punte della Roma
Immagine news podcast n.2 Openda e David, ovvero il mercato di Comolli che inizia a dare i suoi frutti
Immagine news podcast n.3 Cinque stelline da non perdere nella Coppa d'Africa
Immagine news podcast n.4 Il Napoli ha fatto ancora una volta il miglior acquisto di tutti
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Gianni Bezzi: "Juventus migliorata ma a Pisa sarà dura. Zirkzee ideale per la Roma"
Immagine news Serie A n.2 De Paola: "Allegri e Spalletti, un duello tra filosofie. E su Chivu dico..."
Immagine news Serie A n.3 Braglia: "Juventus, niente lotta Scudetto. Inter, gara fondamentale a Bergamo"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Vigilia di Natale in campo per il Lecce: squadra al lavoro senza i convocati in Coppa d'Africa
Immagine news Serie A n.2 Cremaschi, primo bilancio col Parma: "Penso che questo sia un luogo ideale per me"
Immagine news Serie A n.3 Le ultime sul Cagliari: Borrelli parzialmente con la squadra, personalizzato per Ze Pedro
Immagine news Serie A n.4 Rabiot e il rapporto con Allegri: "Mi capisce, anche senza parlare. E questo non capita con tutti"
Immagine news Serie A n.5 "Scontro diretto molto particolare". Apolloni anticipa la prossima gara tra Parma e Fiorentina
Immagine news Serie A n.6 Luis Alberto: "Tornerei alla Lazio, ma solo se mi chiamasse Sarri. Inzaghi-Inter? Mai sentito"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, la classifica assistman: Calò allunga in vetta a quota otto. Tre inseguitori
Immagine news Serie B n.2 Scontri Empoli-Roma: scattano 18 DASPO per i tifosi azzurri. La solidarietà del Bayern
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, Barak cambia agente e passa a Pastorello: l'anticamera di un addio?
Immagine news Serie B n.4 Padova verso la cessione: Banzato in pole. Tramonta l'ipotesi Marcelo Figoli
Immagine news Serie B n.5 Modena, Rivetti: "Impressionato dal Venezia. La Serie A? Sogno nel cassetto"
Immagine news Serie B n.6 La Lega Serie B celebra la collezione “Calciatori 2025-2026” con i Panini Days
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Picerno, rivoluzione di mercato: via nove giocatori per rilanciare la stagione
Immagine news Serie C n.2 Foggia, spunta l'ipotesi Ercolani: il difensore della Pianese nel mirino per gennaio
Immagine news Serie C n.3 Livorno, Venturato: "Sfida impegnativa, ma siamo oltre le aspettative. Niente promesse"
Immagine news Serie C n.4 Rimini, ufficiale il fallimento: nominato il curatore. Natale drammatico per il calcio biancorosso
Immagine news Serie C n.5 Sambenedettese, mercato di gennaio: De Angelis prepara il restyling. Sbaffo verso l’addio
Immagine news Serie C n.6 Bra, saluta Stefano Sorrentino. Il dirigente ha deciso d'interrompere la collaborazione
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Bologna, finale di Supercoppa Italiana: chi alzerà il trofeo?
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Genoa-Atalanta, rossoblù chiamati a una prova di carattere contro un'Atalanta rinata
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Fiorentina-Udinese, Vanoli vuole riaccendere la luce
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Coppa Italia Women, date e orari dei quarti di finale: si parte il 20/01 con Milan-Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026
Immagine news Calcio femminile n.3 Supercoppa Women, il trofeo a Pescara: sale l’attesa per Juventus-Roma dell’11 gennaio
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Meritata la conquista dei Quarti di Coppa Italia"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma Femminile, Piekarska: "Pensiamo già alla Supercoppa. Saremo pronte per quel match"
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma, Giugliano non si muove: "Resto qua, il mio futuro è in panchina"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Dall’autogol di Perth alla desolazione di Riad: sicuri che il calcio italiano sia esportabile?