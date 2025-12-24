Liverpool, si decide il futuro di Salah: previsto un faccia a faccia tra Reds e il suo agente

Mohamed Salah continua a trascinare l'Egitto. Anche nel match d'esordio contro lo Zimbabwe, il fuoriclasse dei Faraoni è stato l'eroe assoluto, siglando la rete del definitivo 2-1 che ha completato la rimonta della sua Nazionale. Ma se Salah è concentrato esclusivamente sul campo, fuori dal rettangolo di gioco il suo futuro sta entrando in una fase caldissima.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il direttore sportivo del Liverpool, Richard Hughes, avrebbe in agenda un incontro decisivo faccia a faccia con l'agente del giocatore, Ramy Abbas. Il vertice dovrebbe aver luogo proprio mentre l'attaccante è impegnato in Coppa d'Africa, un segnale della volontà del club inglese di fare chiarezza su una situazione sempre più intricata.

Le sirene arabe per Salah, il cui nome è accostato con insistenza alla Saudi Pro League per il 2026 (con opzioni sia per la finestra di gennaio che per quella estiva), hanno trovato conferme ufficiali. Omar Mugharbel, amministratore delegato del massimo campionato saudita, ha parlato chiaro durante il recente World Football Summit: "Mohamed Salah è il benvenuto nella Saudi League. Sebbene siano i club i diretti responsabili delle negoziazioni con i calciatori, è innegabile che Salah sia uno dei nostri obiettivi principali". Il Liverpool si trova dunque a un bivio: blindare il suo simbolo o prepararsi a un addio che segnerebbe la fine di un'era.