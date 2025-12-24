Tocca all'Algeria in Coppa d'Africa: Belghali e Zidane jr titolari, la formazione contro il Sudan

Dopo la rocambolesca vittoria del Burkina Faso, che ha avuto la meglio in rimonta sulla Guinea Equatoriale di Saul Coco nel recupero, nel gruppo E tocca all'Algeria, che alle 16 se la vede con il Sudan.

Subito titolare l'esterno del Verona Rafik Belghali, che dal suo approdo in Serie A ha conquistato fin da subito la fiducia di Paolo Zanetti guadagnandosi le prime convocazioni in Nazionale. Schierato dal primo minuto anche il figlio d'arte Luca Zidane, che solo di recente, dallo scorso ottobre, ha risposto alle prime chiamate dell'Algeria dopo aver scelto di non rappresentare la Francia. C'è Mahrez sulla trequarti, così come l'ex Milan Bennacer in mediana.

Vediamo di seguito le formazioni ufficiali di Algeria-Sudan con le scelte dei due allenatori.

Le formazioni ufficiali di Algeria-Sudan

Algeria (4-2-3-1): Luca Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri; Boudaoui, Bennacer; Mahrez, Chaibi, Amoura; Bounadjah. Allenatore: Vladimir Petkovic.

Sudan (4-3-3): Abuzaid; Boshara, Mohamed A. Saeed Ahmed, Kharmes; Adil, Abuaagla Abdalla, Taifour; Yagoub, M. Eisa, A. Eisa. Allenatore: J. Appiah.