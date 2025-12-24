Liverpool senza Isak per due mesi. Le scuse di van de Ven: "Gli ho scritto un messaggio"

Il grave infortunio occorso ad Alexander Isak continua a far discutere in Premier League, alimentando un acceso dibattito tra la dinamica di campo e le pesanti conseguenze per il Liverpool. Micky van de Ven, protagonista del contrasto che ha causato la frattura della caviglia dell'attaccante svedese, ha voluto chiarire la propria posizione ai microfoni di Sky Sports: "Gli ho inviato un messaggio perché non era assolutamente mia intenzione fargli del male o infortunarlo", ha spiegato il difensore del Tottenham. "Volevo solo respingere il tiro; credo sia stata sfortuna il modo in cui il suo piede è rimasto incastrato tra le mie gambe. Gli ho scritto per augurargli il meglio e spero di rivederlo in campo molto presto. Alexander ha apprezzato il gesto e mi ha risposto".

Nonostante il chiarimento tra i due calciatori, il tecnico dei Reds, Arne Slot, ha usato toni durissimi per stigmatizzare l'accaduto. Isak è stato sottoposto nei giorni scorsi a un intervento chirurgico perfettamente riuscito, ma lo stop sarà lungo.

"È stato un tackle sconsiderato", ha tuonato Slot all'inizio della settimana. "Si è parlato molto del fallo di Xavi Simons, che per me era del tutto involontario e dal quale difficilmente può scaturire un infortunio. Ma l'intervento di Van de Ven? Se entri così dieci volte, per dieci volte c'è il rischio concreto di procurare un danno gravissimo all'avversario".