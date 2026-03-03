Ufficiale Sunderland, è addio con Poveda. L'esterno offensivo si trasferisce in Colombia

L’Inter de Bogotá ha ufficializzato l’ingaggio di Ian Poveda, 26enne nazionale colombiano (2 presenze) ma di origini inglesi. Con 18 punti in 9 giornate, la squadra della capitale guida la classifica insieme al Deportivo Pasto, numeri che pochi avrebbero pronosticato all’inizio del torneo Apertura. Questo rendimento eccezionale ha reso possibile un acquisto di grande rilievo come Poveda, destinato a dare ulteriore qualità e imprevedibilità al reparto offensivo.

Nato in Inghilterra e cresciuto nelle giovanili di Arsenal, Chelsea, Barcellona e Manchester City, Poveda porta con sé esperienza internazionale e tecnica raffinata, con l’obiettivo dichiarato di alzare il livello della squadra e contribuire alla scalata in classifica. La sua avventura a Sunderland, iniziata a metà del 2024, non gli aveva garantito molti minuti in campo, e ora il centrocampista offensivo cerca riscatto in Sudamerica.o.

Con questo colpo di mercato, l’Inter de Bogotá non solo rafforza la rosa, ma lancia un chiaro messaggio: vuole essere protagonista fino alla fine del torneo, puntando a rimanere tra le prime otto squadre e sognare traguardi sempre più ambiziosi.