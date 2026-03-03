Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Welbeck rimane al Brighton un anno in più: attivata l'opzione per il rinnovo automatico

Welbeck rimane al Brighton un anno in più: attivata l'opzione per il rinnovo automaticoTUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 09:35Calcio estero
Pierpaolo Matrone

L’esperienza continua a fare la differenza in casa Brighton. Danny Welbeck ha trovato l’intesa per estendere di un anno il proprio contratto, restando così legato ai Seagulls fino al 2027. Secondo quanto riportato da The Athletic, il club ha esercitato l’opzione prevista nell’accordo in scadenza la prossima estate, blindando il 35enne attaccante.

L’ex Manchester United e nazionale inglese sta vivendo una stagione di grande continuità: ha timbrato il cartellino in due successi consecutivi in Premier League, contro il Brentford (2-0) e il Nottingham Forest (2-1), raggiungendo quota 10 reti in campionato per il secondo anno di fila, primato personale. Un ulteriore centro gli consentirebbe di diventare il terzo calciatore a superare per la prima volta la doppia cifra in Premier a 35 anni o più, dopo Gary McAllister con il Coventry nel 1999-2000 e Zlatan Ibrahimovic con il Manchester United nel 2016-17.

Dal suo arrivo dal Watford nell’ottobre 2020, Welbeck ha realizzato 48 gol in 191 presenze con il Brighton. Mercoledì all’Amex Stadium affronterà l’Arsenal, altra sua ex squadra, in una sfida dal sapore speciale. Sotto la gestione di Fabian Hurzeler, Welbeck è uno dei punti di riferimento di un gruppo esperto che comprende anche James Milner, fresco del record di 654 presenze in Premier, superando Gareth Barry. Il Brighton, ora undicesimo, prova così a consolidare la risalita dopo un periodo complicato

Editoriale di Raimondo De Magistris
