Fa gola a tante big di Premier, ma Semenyo ha solo un desiderio: vuole il City. A gennaio

Si scoprono curiosità attorno al futuro di Antoine Semenyo. L'ala ghanese del Bournemouth è sulla bocca di tutti per l'inizio di stagione roboante avuto in Premier League, con 8 gol e 3 assist in 16 presenze. Già la scorsa estate il Liverpool aveva flirtato con l'idea di accaparrarsi il classe 2000 e aggiungerlo alla rosa di Arne Slot salvo poi virare su Wirtz e altri acquisti di un mercato faraonico. Nelle ultime ore invece sono emerse novità a proposito del possibile trasferimento del giocatore.

Infatti, secondo quanto rivelato da The Athletic, Antoine Semenyo avrebbe espresso la preferenza di trasferirsi al Manchester City. E non in attesa del prossimo mercato estivo, ma subito e nel mese di gennaio. Il 25enne del Bournemouth ha l'ambizione e il desiderio di vincere trofei e questo lo spinge con forza attorno verso l'orbita di Pep Guardiola.

Al momento non è stato ancora raggiunto alcun accordo formale, dato che la finestra di trasferimenti di gennaio aprirà solo tra una settimana ma il placet Semenyo lo ha espresso eccome. Intanto sulle tracce del giocatore delle Cherries resta anche il Manchester United, mentre il Chelsea ha abbandonato la pista dopo aver riposto fiducia negli uomini già presenti in squadra da Enzo Maresca.

A proposito del contratto con il Bournemouth. L'esterno d'attacco classe 2000 ha un accordo valido fino al 2030, contenente una clausola da 74 milioni di euro per gennaio: questa dovrebbe essere attivata entro una data specifica e darebbe al club di Iraola almeno due settimane di tempo per individuare un sostituto all'altezza. Qualora, invece, Semenyo rimanesse dalle Cherries e decidesse di pazientare fino a giugno per dire addio, la cifra da saldare per prelevarlo sarebbe più bassa.