Morte Jesus De Miguel, la polizia indaga sulle modalità del primo soccorso

È iniziata da parte degli inquirenti spagnoli l'indagine in merito alla morte di Jesus De Miguel, attaccante del Tenerife morto ieri all'età di 30 anni a seguito del terribile scontro di gioco con il portiere dell'Andorra, Jesus Owono.

L’assenza di un decesso per motivi naturali, si legge su Gazzetta.it, ha portato all’apertura d’ufficio di un’inchiesta sulle cause della morte, atto dovuto della Procura per raccogliere tutti gli elementi da fornire al giudice che dovrà poi decidere se aprire un procedimento accusatorio per omicidio colposo nei confronti di Owono.

Stando a quanto riportato dal quotidiano El Dia, infatti, nelle ultime ore sono emersi diversi punti oscuri legati al trattamento di primo soccorso effettuato a De Miguel. Fonti riportate dal media iberico parlano di discrepanze fra la prassi abituale prevista in casi simili e quella realmente messa in pratica.