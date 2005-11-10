Owono rompe il silenzio: "Giorni più difficili della mia vita, affronterò le conseguenze"

Dopo ore di silenzio e di dolore, è arrivato anche il messaggio di Jesus Owono. Il portiere dell'Andorra, coinvolto nel drammatico scontro di gioco costato la vita a Jesus de Miguel, ha affidato a un comunicato del club le sue prime parole pubbliche: "Sto vivendo i giorni più difficili della mia vita", ha scritto l'estremo difensore. "Faccio fatica a trovare le parole e mi è ancora molto difficile rendermi conto di ciò che è successo".

Owono ha poi rivolto il proprio pensiero alla vittima e ai suoi familiari: "Provo un dolore immenso per la perdita di Jesús. Il mio pensiero va a lui, alla sua famiglia e a tutte le persone che gli volevano bene". Il portiere ha anche riconosciuto che la vicenda avrà inevitabilmente un seguito: "So che ci saranno molte domande alle quali si dovrà dare una risposta e affronterò tutto ciò che verrà con il massimo rispetto". Al momento, però, ha spiegato di non riuscire a pensare ad altro se non al dolore provocato dalla tragedia: "Sinceramente, non riesco a pensare a nient'altro che a Jesús e al dolore che tutti noi stiamo vivendo. Riposa in pace, Jesús".

A corredo del messaggio, l'Andorra ha ribadito la propria vicinanza alla famiglia di Jesús de Miguel e ha invitato tutti a dimostrare «la massima sensibilità e il massimo rispetto» in un momento di profondo lutto.