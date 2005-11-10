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Domani i funerali di de Miguel a Toledo. Il Las Palmas renderà un bellissimo omaggio

Michele Pavese
autore
Michele Pavese
Oggi alle 22:12Calcio estero
04.11.2026 22:12Calcio estero
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

L'ultimo saluto a Jesus de Miguel, il giocatore spagnolo morto dopo uno scontro di gioco in campo, è previsto a Toledo. La salma sarà trasferita da Tenerife in serata e domani tutta la squadra e i dirigenti del club saranno presenti per la sepoltura. Intanto prosegue l'omaggio del calcio spagnolo, sotto choc per la tragedia: Las Palmas è una delle squadre che più si sta impegnando per onorare la memoria di Jesús de Miguel. Il club delle Canarie ha infatti annunciato, tra le altre iniziative, che, in occasione della partita casalinga domenica, scenderà in campo con la terza maglia: un completo che richiama i colori dei loro storici rivali, il Tenerife, la squadra del giocatore morto dopo uno scontro in campo.

Il Las Palmas si presenterà in bianco, con una banda blu sul petto; una tenuta molto simile a quella spesso indossata dal Tenerife. Non è una scelta per scopi di marketing, ma per ricordare de Miguel. "Questa domenica, questi sono i nostri colori" il post del Las Palmas.

Fonte: ANSA

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