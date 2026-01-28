"Ho avuto contatti in passato con i Rangers". Poi Farioli precisa: "Ho la testa solo al Porto"

C'è un incontro decisivo in programma domani sera al Do Dragao, per l'ultima giornata della fase a girone unico del Porto, a cavallo tra l'accesso diretto agli ottavi di finale e la botola dei playoff. "La partita di domani serve assolutamente per centrare l'obiettivo della Top 8, che è fondamentale anche per gestire il carico di lavoro nelle prossime settimane", ha esordito Francesco Farioli, allenatore dei Dragoes, in conferenza stampa in vista del match contro i Rangers. "Il livello di motivazione è altissimo, ma affronteremo un avversario complicato che viene da 8 vittorie consecutive".

E ha aggiunto: "Il fatto che i Rangers siano già eliminati non cambia minimamente il nostro atteggiamento. Dobbiamo aggredire l'avversario come facciamo di consueto. Come ho già detto, mi aspetto una squadra aggressiva e competitiva che vorrà toglierci punti". Nel corso dell'intervento di fronte ai giornalisti, il tecnico italiano ha ammesso di aver avuto dei contatti con il club scozzese per un eventuale incarico da allenatore: "Effettivamente non posso negare di aver avuto contatti con il club in passato. Il principale risale a qualche anno fa, quando Ross Wilson era il direttore sportivo", ha spiegato Farioli.

"È un grande club con una grande tradizione nel Regno Unito e in Europa, ma la vita mi ha portato verso altri grandi progetti e sono molto grato di dove sono arrivato. Ho rinnovato il contratto da poco e sono molto felice qui", ha dichiarato con convinzione l'allenatore originario di Barga. Come ho detto, i Rangers sono un grande club, ma in questo momento sono molto felice al Porto. Non solo perché ho appena rinnovato, ma anche perché la mia famiglia sta benissimo qui. Ho la testa solo al Porto".