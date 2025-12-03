Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
"Fatti minimizzati o distorti. Ecco la verità": la lettera dei giocatori del Nizza dopo l'aggressione

© foto di José María Díaz Acosta
Yvonne Alessandro
Oggi alle 22:30Calcio estero
Yvonne Alessandro

Qualcosa si è rotto al Nizza. Le aggressioni subite da Terem Moffi, Jeremie Boga, Jonathan Clauss e il direttore sportivo Florian Maurice al ritorno dalla sconfitta a Lorient domenica sera hanno lasciato segni forse indelebili tra la squadra degli aquilotti e i propri tifosi. I giocatori hanno sporto denuncia contro ignoti, mister Franck Haise invece ha preferito restare a bordo e non abbandonare la nave in un momento del genere, al netto delle 6 sconfitte consecutive e di una caduta libera in classifica di Ligue 1.

Lo spogliatoio è particolarmente scosso da quanto accaduto e ha pubblicato un comunicato ufficiale, con il sostegno della società Nizza, volendo "ristabilire la verità". "A seguito dei gravi incidenti avvenuti al ritorno dalla partita contro il Lorient, i giocatori del Nizza desiderano ristabilire la verità e denunciare i tentativi di minimizzazione o di distorsione dei fatti da parte di alcune persone e organismi che non hanno assistito alla scena e non dispongono di alcuna prova né di immagini affidabili degli eventi", la prima parte della nota.

"Contrariamente a quanto è stato affermato, diversi nostri giocatori e dirigenti sono stati direttamente vittime di aggressioni fisiche (molteplici sputi e colpi) e verbali. Florian Maurice, Terem Moffi, Jeremie Boga e Jonathan Clauss sono stati in particolare presi di mira in condizioni inaccettabili. Due di loro soffrono ancora oggi di conseguenze fisiche e psicologiche che impediscono loro di riprendere serenamente la competizione".

I giocatori poi denunciano inoltre la debolezza del dispositivo di sicurezza dispiegato dal club domenica sera: "I giocatori del Nizza deplorano con la massima fermezza le carenze riscontrate nell’organizzazione e nella gestione del dispositivo di sicurezza. Considerato il contesto, il numero di tifosi presenti (circa 400, ndr) e la loro manifesta virulenza, le misure adottate erano ampiamente insufficienti a garantire la sicurezza dei giocatori, dello staff e di tutti gli attori dell’incontro". Con il sostegno finale alle vittime maggiormente colpite dall'accaduto: "L’intero spogliatoio desidera infine esprimere tutto il proprio sostegno a Jeremie, Terem, Jonathan e Florian Maurice, duramente colpiti da questi eventi, e ricordare loro che tutta la squadra è unita al loro fianco in questa prova".

