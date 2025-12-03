Real, Vinicius incendia Bilbao: sfottò ai tifosi dell'Athletic e abbraccio con Xabi Alonso

Vinicius è tornato a fare gruppo con il Real Madrid. La stella brasiliana infatti arriva da un inizio stagione abbastanza conflittuale con le scelte di Xabi Alonso di sostituirlo a un certo punto delle partite, sebbene il suo strapotere in campo e i 6 gol con 8 assist firmati in 26 partite. Numeri che non sono migliorati questa sera a San Mamés contro l'Athletic Bilbao, perdendo il duello contro Unai Simon e restando a secco. Ma quello che ha colpito è stato un altro aspetto.

Ovvero le frecciate continue tra VJ7 e i tifosi biancorossi. Il momento più caldo è arrivato dopo che Vini ha sbagliato un’azione: invece di partire in contropiede, ha controllato all’indietro e il pallone è finito in calcio d’angolo per l’Athletic. Il brasiliano si è lamentato: non era d’accordo con l'assegnazione del corner e lo ha fatto notare all’arbitro assistente. La Curva dell'Athletic ha iniziato a fischiarlo, mentre il brasiliano ha sorriso e con la mano alzava uno, due e tre dita. Questo in segno del 3-0 che il Real stava conducendo a Bilbao, in casa loro. C'è addirittura un'immagine, ripresa dalle telecamere di DAZN ESP, di una tifosa basca a rivolgere il dito medio al 7 del Real Madrid.

Non è la prima volta che Vinicius risponde ai fischi della tifoseria con qualche gesto e l'ultimo episodio è avvenuto a Girona, quando ha alzato due dita e poi le ha indicate verso il basso. Sostituito al 76° minuto, poi, il momento emblematico che sembra intravedere nuovi spiragli di rapporto con mister Xabi Alonso: alla sua uscita dal campo, infatti, il giocatore del Real Madrid ha salutato i compagni che ha incontrato, battuto le mani di Brahim Diaz al suo ingresso e poi ha salutato il tecnico delle merengues con un abbraccio. Aria di cambiamento?