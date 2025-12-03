Real, Mbappé segna a raffica. Xabi Alonso sorride: "È in un ottimo momento. Con Vinicius..."

Il Real Madrid non ha dimenticato come si vince. Dopo un mese senza successi in LaLiga, i blancos hanno ritrovato i tre punti a San Mames contro l'Athletic Bilbao, a seguito di un 3-0 senza storia. Xabi Alonso, allenatore delle merengues, è rimasto soddisfatto, alla luce anche della pressione mantenuta sul Barcellona a -1: "Era una partita importante. Volevamo interrompere la dinamica negativa", ha esordito. "Siamo arrivati con la preparazione e la calma necessarie. La squadra ha disputato una partita molto completa. È la partita più 'rotonda' che abbiamo fatto e, in più, in uno stadio esigente. Ora dobbiamo continuare".

I gol di Mbappé e l’atteggiamento della squadra: "Kylian è in un ottimo momento, con grande mobilità e ottima connessione con Vinicius. La squadra è scesa in campo fin dall’inizio per vincere. Era un momento importante per tornare a vincere in trasferta e domenica giochiamo di nuovo in casa". I salvataggi di Courtois in porta: “Non è una novità che faccia parate decisive", ha detto Alonso. "Ci ha permesso di mantenere il vantaggio e continuare a controllare la partita".

Se il confronto con la squadra ad Atene, dopo il 4-3 con l'Olympiakos, sia servito: "La prestazione della squadra, la qualità collettiva, come abbiamo controllato la partita... è stata molto stabile. Dopo il pareggio a Girona era un momento importante e ora dobbiamo pensare al Celta. Il calendario è così impegnativo che non ti permette di pensarci troppo".