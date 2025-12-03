Arsenal inarrestabile da oltre 3 mesi, folle Brighton-Aston Villa: Premier League, i risultati

Sono arrivati i primi risultati della serata di Premier League, per i match validi la 14esima giornata di campionato. L'Arsenal si conferma una macchina schiacciasassi e dopo lo stop (1-1) col Chelsea dello scorso turno, stavolta archivia in fretta la pratica Brentford: un gol per tempo di Merino e Saka subentrato (su assist dello spagnolo) sistemano le Bees e confermano la vetta dei Gunners a quota 33 punti. Arteta tiene vivo il filotto di imbattibilità, visto che non perde da oltre tre mesi (l'ultimo ko col Liverpool il 31 agosto).

Gara folle tra Brighton e Aston Villa, ma sono gli uomini di Unai Emery a sopraffare i Seagulls: finisce 4-3 nel segno di Watkins (doppietta), Onana e Malen. Così i Villains salgono a 27 punti, ad un solo passo di ritardo dal City di Guardiola. Vittoria di misura del Crystal Palace in casa del Burnley, invece, decide un gol di Munoz su assist dell'uomo mercato Guehi (inseguito dal Liverpool soprattutto).

Scontro diretto per la salvezza vinto dal Nottingham Forest fuori casa contro il fanalino di coda Wolverhampton: termina 1-0 il match nel segno di Igor Jesus. Così i Tricky Trees si distanziano a +3 dalla zona calda della retrocessione.

Il programma completo

Martedì 2 dicembre

Newcastle - Tottenham 2-2

Bournemouth - Everton 0-1

Fulham - Manchester City 4-5

Mercoledì 3 dicembre

Arsenal - Brentford 2-0

Brighton - Aston Villa 3-4 (in corso)

Burnley - Crystal Palace 0-1

Wolves - Nottingham Forest 0-1

Leeds - Chelsea

Liverpool - Sunderland

Giovedì 4 dicembre

Manchester United - West Ham

CLASSIFICA

1. Arsenal 33*

2. Manchester City 28 *

3. Aston Villa 27*

4. Chelsea 24

5. Crystal Palace 23*

6. Brighton 22*

7. Sunderland 22

8. Manchester United 21

9. Liverpool 21

10. Everton 21 *

11. Brentford 19

12. Bournemouth 19 *

13. Tottenham 19 *

14. Newcastle 19 *

15. Fulham 17 *

16. Nottingham Forest 15*

17. West Ham 11

18. Leeds 11

19. Burnley 10

20. Wolverhampton 2*