Lloris celebra Kane: "Un Pallone d’Oro meritato. Non è solo una macchina da gol"

Hugo Lloris ha condiviso per dieci anni lo spogliatoio del Tottenham con Harry Kane e oggi è tra coloro che hanno accolto con entusiasmo il trionfo dell’attaccante inglese. L’ex capitano della Francia considera il Pallone d’Oro 2026 una ricompensa per un giocatore cresciuto costantemente, capace di ampliare il proprio repertorio senza perdere umiltà e spirito di squadra.

Kane ha conquistato il prestigioso riconoscimento nella serata di Londra, superando nella votazione Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Rodri, Lionel Messi e Khvicha Kvaratskhelia. Per Lloris, che ha giocato al suo fianco agli Spurs dal 2013 al 2023, si tratta di un successo pienamente meritato: "Sono felice per lui. È fantastico vedere un ex compagno vincere il Pallone d’Oro nella sua città, a Londra", ha dichiarato il portiere francese a L’Équipe.

Poi ha esaltato la completezza dell’attaccante del Bayern Monaco: "Ha una gamma di qualità incredibile, che ha sviluppato anno dopo anno. Oggi sa fare tutto: passaggi corti, lanci lunghi, contrasti, rientri difensivi. Ed è probabilmente il miglior giocatore dentro l’area di rigore". Lloris ha sottolineato anche il carattere del centravanti inglese, protagonista senza mai cercare eccessivamente i riflettori: "Non cerca i riflettori. Deve questo Pallone d’Oro al suo essere professionale e alla sua umiltà. È un esempio nel nostro sport". Secondo l’ex portiere dei Bleus, il successo di Kane premia una visione del calcio basata anche sul collettivo: "Non è soltanto una macchina da gol".