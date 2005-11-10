Carabao Cup, City avanti ai rigori contro il Brighton: Bournemouth travolgente, passa anche il Palace
Daniel Uccellieri
Il Manchester City passa il turno in Carabao Cup, ma per avere la meglio del Brighton ci sono voluti i calci di rigore dopo il 2-2 dei tempi regolamentari. Il Bournemouth continua a segnare a raffica, questa volta la vittima è l'Aston Villa. Il Crystal Palace passa 1-0 in casa del Fulham, mentre il Sunderland vince 3-2 con il Brentford e passa il turno.
Il programma della EFL Cup
Martedì 27 ottobre
Bradford City-Peterborough United 2-0
Fleetwood Town-Arsenal 5-3 DcR (1-1 nei tempi regolamentari)
Mercoledì 28 ottobre
Manchester City-Brighton 6-5 DcR (2-2 nei tempi regolamentari)
Bournemouth-Aston Villa 3-0
Fulham-Crystal Palace 0-1
Sunderland-Brentford 3-2
Liverpool-Chelsea 1-1 (in corso)
Giovedì 29 ottobre
Ore 20:45 – Everton-Newcastle United
In neretto le squadre qualificate