Ufficiale Feyenoord scatenato, arriva anche Targhalline: il marocchino lascia il Le Havre

vedi letture

Feyenoord scatenato nelle ultime ore. Il club di Rotterdam ha annunciato anche l'acquisto di Oussama Targhalline: il centrocampista marocchino, classe 2002, lascia il Le Havre, dove era arrivato nel gennaio 2023.

Targhalline era arrivato in Francia nel 2020, acquistato dal Marsiglia. Ha giocato in prestito dell'Alanyaspor prima di trasferirsi al Le Havre, con cui ha disputato 14 partite in questa stagione. A settembre ha esordito con la nazionale marocchina.