Figuraccia Marsiglia, ko in casa alla prima dell'anno giocando in 9 per oltre mezz'ora
Figuraccia del Marsiglia che inizia il 2026 con una sconfitta al Vélodrome contro il Nantes. La squadra di Roberto De Zerbi cade per 0-2, giocando gran parte della partita in inferiorità numerica a seguito dell'espulsione di Vermeeren al 26' e ritrovandosi addirittura in 9 al 56' per il doppio giallo a Nadir. Nantes che colpisce con Centonze e Cabella su rigore.
LIGUE 1 - 17ª GIORNATA
Venerdì 2 gennaio
Tolosa - Lens 0-3
Sabato 3 gennaio
Monaco - Lione 1-3
Nizza - Strasburgo 0-1
Lille - Rennes 0-2
Domenica 4 gennaio
Marsiglia - Nantes 0-2
Le Havre - Angers (ore 17.15)
Lorient - Metz (ore 17.15)
Brest - Auxerre (ore 17.15)
Paris Saint Germain - Paris FC (ore 20.45)
CLASSIFICA
1. Lens 40
2. Paris Saint-Germain 36
3. Marsiglia 32
4. Lille 32
5. Lione 30
6. Rennes 30
7. Strasburgo 24
8. Tolosa 23
9. Monaco 23
10. Angers 22
11. Brest 19
12. Lorient 18
13. Nizza 18
14. Paris FC 16
15. Le Havre 15
16. Nantes 14
17. Auxerre 12
18. Metz 11
MARCATORI
11 reti: Greenwood (Marsiglia)
10 reti: Panichelli (Strasburgo)
9 reti: Lepaul (Rennes)
8 reti: Sulc (Lione)
7 reti: Edouard (Lens) e Said (Lens)