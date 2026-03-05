Chelsea, hai trovato un altro Diego Costa? Joao Pedro quasi a 20 gol, altro che Delap

Sono trascorsi ormai nove anni, ma il Chelsea sembra aver trovato in Joao Pedro un attaccante capace di trascinare l'attacco proprio come faceva Diego Costa nell'anno del trionfo in Premier League (2016-17). Il centravanti classe 2001, arrivato in estate dai Blues, ha rifilato una tripletta sensazionale ai diretti rivali dell'Aston Villa e li ha affondati per 4-1. Aggiungendo peraltro un assist a Cole Palmer e al suo bottino personale della serata di ieri.

L'ex Brighton ora vanta 17 gol in tutte le competizioni, di cui 14 reti in Premier League oltre a 8 assist. Solo Erling Haaland ha segnato più gol senza rigori in questa stagione di campionato inglese. Quindi i ragionamenti sono doverosi, perché da troppo tempo il Chelsea non aveva a disposizione un bomber capace di raggiungere i 20 sigilli stagionali e ora a Joao Pedro ne mancano solo tre per farlo. Con 12 partite rimanenti per il momento, in attesa dell'esito del doppio scontro in Champions League con il PSG.

Al momento della sostituzione all'85° minuto, il centravanti brasiliano ha ricevuto una pacca sulla spalla da coach Rosenior e una standing ovation dai tifosi in trasferta al Villa Park. "È un top player e sta crescendo in fiducia. Il suo gol di sinistro è di classe mondiale, ma sono stato davvero felice per i suoi due gol da sottomisura", ha commentato il tecnico nel post-partita. "Si è trovato al posto giusto nel momento giusto, abbiamo lavorato sodo con lui su questo. Ha segnato una tripletta ed è stata una prestazione di squadra eccezionale".

I gol di Joao Pedro hanno aiutato il Chelsea a risalire al quinto posto in Premier, riducendo le distanze con l'Aston Villa di soli tre punti, nel tentativo di centrare la qualificazione in Champions League. Ma il tesoro in casa Blues è prezioso e non riguarda Delap, che invece ha risentito del peso della numero 9 indossata in passato da grandi attaccanti dal calibro di Aubameyang, Higuain, Falcao e Fernando Torres (tra gli altri). Se il Manchester United ha Sesko e Mbeumo, l'Arsenal Gyokeres e il City Haaland, adesso il Chelsea si gode Joao Pedro dopo un investimento di oltre 60 milioni.