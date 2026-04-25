Finale da film in 5ᵃ serie inglese: il testa a testa tra York City e Rochdale deciso al 103'

È stato un finale di stagione da consegnare agli annali, una di quelle storie che, se non avessimo i tabellini a testimoniarlo, faticheremmo a credere. Nella National League, la quinta serie inglese, York City e Rochdale hanno dato vita ad un epilogo al cardiopalma.

Tutto è iniziato sette giorni fa. Lo York City guidava la classifica con 107 punti, ma il Rochdale non ha mai smesso di respirare sul collo dei rivali. Il distacco? Solo due punti, accorciati in extremis grazie a un gol al 99' del Rochdale, vissuto dai giocatori dello York incollati agli schermi degli smartphone, in un misto di angoscia e incredulità. Il palcoscenico per l'ultima giornata era servito: Rochdale contro York, faccia a faccia, per il titolo proprio questo sabato.

Oggi, per novanta minuti, le due squadre si sono annullate fino all'assurdo in pieno recupero: al 95', Dieseruvwe rompe il ghiaccio. Il gol del vantaggio per il Rochdale fa tremare lo stadio: in quel momento, il titolo ha cambiando sponda. Il Rochdale è campione, lo York è al tappeto. Finita qui? Macché. In un recupero infinito, durato ben 13 minuti, lo York City ha trovato l'orgoglio dei grandi. Al 103' - sì, avete letto bene - Stones ha zittito la folla, insaccando il gol del pareggio. Un sigillo che vale una stagione, un colpo di scena finale che incorona lo York City campione in una delle giornate più assurde della storia recente del calcio inglese.