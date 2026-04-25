L'Aston Villa cade a sorpresa: il Fulham frena Emery, rischia la doppia beffa in Premier
Craven Cottage manda al tappeto l'Aston Villa di Emery. Il Fulham lascia a bocca asciutta gli ospiti con un successo di misura firmato da Sessegnon entro lo scadere del primo tempo: si tratta della prima sconfitta complessiva dei Villans nel mese di aprile. Inutile l'ingresso nel finale di Abraham (81'), l'ex Roma non ha abbastanza minuti per lasciare il segno. Resta a secco l'ex Milan Chukwueze invece, uscito dal campo al minuto 81.
Con questo risultato il Fulham scala posizioni importanti in classifica di Premier League, raggiungendo il 10° posto a pari punti con Brentford e Chelsea però avanti. Frena l'Aston Villa, che rischia l'aggancio del Liverpool e l'allungo dello United in un colpo solo.
Premier League, il programma del 34° turno
Martedì 21 aprile
Brighton - Chelsea 3-0
Mercoledì 22 aprile
Bournemouth - Leeds 2-2
Burnley - Manchester City 0-1
Venerdì 24 aprile
Sunderland - Nottingham Forest 0-5
Sabato 25 aprile
Fulham - Aston Villa
Liverpool - Crystal Palace
West Ham - Everton
Wolves - Tottenham
Arsenal - Newcastle
Lunedì 27 aprile
Manchester United - Brentford
Classifica
1. Manchester City 70
2. Arsenal 70
3. Manchester United 58
4. Aston Villa 58*
5. Liverpool 55
6. Brighton 50
7. Bournemouth 49
8. Chelsea 48
9. Brentford 48
10. Fulham 48*
11. Everton 47
12. Sunderland 46
13. Crystal Palace 43
14. Newcastle 42
15. Leeds 40
16. Nottingham Forest 39
17. West Ham 33
18. Tottenham 31
19. Burnley 20
20. Wolverhampton 17