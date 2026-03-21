Flick sogna la fuga: "Col Rayo partita dura. Real-Atletico? Non so nemmeno se la vedrò..."

Hansi Flick ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida del Barcellona contro il Rayo Vallecano: "Affrontiamo una squadra esperta, che gioca con la stessa intensità in casa come in trasferta. Sarà una partita dura e dovremo essere concentrati dall’inizio alla fine", ha dichiarato.

Flick ha commentato la convocazione di Joan Garcia con la Spagna: "Sono felice per lui, può giocare domani e sono contento che abbia ricevuto la chiamata della Nazionale. Non lo farà riposare, ma è una notizia positiva". Sulla situazione di Eric Garcia, il tecnico ha precisato: "Sarà in panchina. Potrebbe non giocare, ma è una buona notizia averlo disponibile". Sul rischio infortuni durante il periodo di pausa internazionale ha aggiunto: "Ci alleneremo chi è a disposizione e daremo riposo a chi ne ha bisogno. È positivo che i giocatori vadano con le loro nazionali, soprattutto con il Mondiale in arrivo. Serve staccare dalla routine per tornare più carichi".

Riguardo a Rashford, Flick ha spiegato che aveva avuto piccoli problemi fisici: "Ora è al 100% e pronto per contribuire". Sulla difficoltà attuali di Ferran Torres nel segnare: L'importante è mantenere dinamica e fiducia. Sta lavorando bene e presto tornerà al massimo livello".

Infine, il tecnico ha parlato dei giovani e della rosa in generale: "Gerard Martin è un esempio di come la mentalità e l’impegno possano fare la differenza. Fino a fine stagione ho bisogno di tutti i miei giocatori al massimo livello, senza escludere nessuno". Sul derby di Madrid, infine, Flick ha preferito non sbottonarsi: "Non so se lo vedrò, prima dobbiamo concentrarci sul Rayo. Non sarà facile, ma davanti ai nostri tifosi vogliamo vincere".