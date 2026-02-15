Ufficiale Nottingham Forest, scelto Vitor Pereira come nuovo allenatore: è il quarto in stagione

Il Nottingham Forest ha annunciato di aver scelto Vítor Pereira come nuovo allenatore. Il tecnico portoghese ha firmato un contratto di 18 mesi che lo legherà ai "Reds" fino all'estate del 2027, portando con sé uno staff tecnico completo composto dagli assistenti Filipe Jorge Monteiro Almeida e Luis Miguel Moreira Da Silva, oltre agli analisti Bruno Filipe Araujo De Moura e Pedro Simão Capela Silva Lopes.

Il cinquantasettenne vanta una carriera internazionale costellata di successi: dopo i primi passi in patria, ha guidato il Porto alla conquista di due campionati consecutivi tra il 2011 e il 2013, per poi trionfare in Grecia con l'Olympiacos, dove ha centrato il "double" campionato-coppa. La sua esperienza si è arricchita ulteriormente tra Turchia, Arabia Saudita, Brasile e Cina, dove ha trascinato lo Shanghai SIPG alla storica vittoria del primo titolo nazionale e della Supercoppa Cinese.

Più recentemente, Pereira si è distinto in Premier League alla guida del Wolverhampton. Subentrato con la squadra in piena zona retrocessione, è stato l'artefice di una straordinaria cavalcata verso la salvezza durante la stagione 2024/25, caratterizzata da una striscia di sei vittorie consecutive — la più lunga del campionato scorso — e dal record storico di gol segnati dal club nel massimo torneo inglese.