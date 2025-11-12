Troppe partite, Barcola è in difficoltà: da settimane si affida a un preparatore personale

Convocato da Didier Deschamps per il raduno di novembre della nazionale francese, Bradley Barcola sta attraversando in realtà un momento complicato. Appena quattro gol segnati in quindici partite, l’ex talento del Lione appare lontano dal giocatore brillante e incisivo ammirato la scorsa stagione. Fisicamente e mentalmente logorato, l’esterno del Paris Saint-Germain paga il prezzo di un’annata estenuante: ben 64 partite disputate tra club e nazionale nella stagione 2024-2025.

Secondo L’Équipe, anche il suo entourage riconosce le difficoltà: "È difficile giudicare Bradley negli ultimi mesi, gioca spesso solo al 50% delle sue possibilità". Alle prese con fastidi muscolari ricorrenti e una stanchezza persistente, Barcola cerca di resistere. Gli esami medici non rivelano nulla di grave, ma la fatica accumulata si fa sentire. Da settimane il giovane attaccante si affida a un preparatore personale e segue programmi di recupero e prevenzione, senza riuscire però a ritrovare la freschezza dei tempi migliori.

La pausa invernale potrebbe offrirgli finalmente il tempo per rifiatare. Il ritorno graduale di Ousmane Dembélé e Désiré Doué, infatti, dovrebbe consentirgli di ridurre il minutaggio e recuperare energie. Determinato a riconquistare il suo livello e a mantenere la fiducia di Deschamps, Barcola dovrà stringere i denti fino a dicembre. L’obiettivo è chiaro: tornare nel 2026 quel giocatore esplosivo e decisivo che aveva fatto sognare il calcio francese.