LaLiga, l'ex Milan André Silva cerca gloria al Bernabéu: le formazioni di Real Madrid-Elche
Sono ufficiali le scelte di Real Madrid ed Elche per il match del Bernabéu, in programma alle ore 21 e valido per il 28° turno de LaLiga. Questi i due schieramenti in campo:
Le formazioni ufficiali di Real Madrid-Elche
Real Madrid (4-3-1-2): Courtois; Carvajal, Huijsen, Rudiger, Garcia; Pitarch, Tchouameni, Camavinga; Valverde; Brahim Diaz, Vinicius. Allenatore: Arbeloa.
Elche (5-4-1): Dituro, Buba Sangare, Chust, Affengruber, Petrot, Valera; Neto, Febas, Redondo Solari, Cepeda; André Silva. Allenatore: Sarabia.
Il programma del 27° turno de LaLiga
Venerdì 13 marzo
Alaves-Villarreal 1-1
Sabato 14 marzo
Girona – Athletic Bilbao 3-0
Atl. Madrid – Getafe 1-0
Oviedo – Valencia (18:30)
Real Madrid – Elche (21:00)
Domenica 15 marzo
Maiorca – Espanyol (14:00)
Barcellona – Siviglia (16:15)
Betis – Celta Vigo (18:30)
Real Sociedad – Osasuna (21:00)
Lunedì 16 marzo
Vallecano – Levante (21:00)
La classifica de LaLiga
Barcellona 67 (27 partite giocate)
Real Madrid 63 (27)
Atlético Madrid 57 (28)
Villarreal 55 (28)
Betis 43 (27)
Celta Vigo 40 (27)
Espanyol 37 (27)
Real Sociedad 35 (27)
Getafe 35 (28)
Athletic Bilbao 35 (28)
Osasuna 34 (27)
Girona 34 (28)
Valencia 33 (28)
Siviglia 31 (27)
Vallecano 31 (27)
Alaves 28 (28)
Elche 26 (27)
Maiorca 25 (27)
Levante 22 (27)
Oviedo 19 (28)