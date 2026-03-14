Il Barcellona annuncia il ritorno di Gavi tra i convocati per il Siviglia: "Our No. 6 is back"
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Il Barcellona affronterà domani il Siviglia in una partita potenzialmente insidiosa, nel mezzo della doppia sfida contro il Newcastle United. Per l’occasione, i blaugrana potranno contare su un rinforzo di lusso: Gavi, che ha ricevuto il via libera medico e potrebbe avere a disposizione alcuni minuti.
Il club culé ha annunciato il rientro del numero 6 con un messaggio sui social: "Our No. 6 is back". Il centrocampista 21enne torna 172 giorni dopo il grave infortunio subito a fine settembre. Lo spagnolo rientra quindi tra i convocati di Hansi Flick in un momento chiave della stagione, con l’idea che possa trovare sempre più spazio soprattutto dopo la pausa per le nazionali.
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