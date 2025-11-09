In Francia è bagarre serrata in vetta e stasera c'è Lione-PSG: il programma di Ligue 1
Le vittorie ottenute ieri da Marsiglia e Lens hanno fatto scivolare il PSG al terzo posto nella classifica di una Ligue 1 dove la lotta ai primi posti è serratissima. Sei punti separa la squadra di Roberto De Zerbi in vetta dallo Strasburgo settimo, anch'esso impegnato questo pomeriggio. La giornata si aprirà però alle 15:00 con la sfida tra Lorient e Tolosa. Alle 17:15 il Metz affronterà il Nizza, l'Angers accoglie l'Auxerre e poi, come detto, ci sarà un interessante Strasburgo-Lille, scontro diretto per l'Europa. A chiudere la giornata, questa sera alle 20.45, sarà Lione-PSG, con la squadra di Luis Enrique che proverà a sorpassare di nuovo Lens e Marsiglia e a riportarsi in cima al campionato.
PROGRAMMA 12^ GIORNATA
Venerdì 7 novembre
Paris FC-Rennes 0-1
Sabato 8 novembre
Marsiglia-Brest 3-0
Le Havre-Nantes 1-1
Monaco-Lens 1-4
Domenica 9 novembre
Lorient-Tolosa
Metz-Nizza
Angers-Auxerre
Strasburgo-Lille
Lione-PSG
LA CLASSIFICA DI LIGUE 1
1. Olympique Marsiglia* 25
2. Lens* 25
3. PSG 24
4. Lilla 20
5. Lione 20
6. Monaco* 20
7. Racing Strasburgo 19
8. Rennes* 18
9. Nizza 17
10. Tolosa 15
11. Paris* 14
12. Le Havre* 14
13. Brest* 10
14. Nantes* 10
15. Angers 10
16. Lorient 9
17. Metz 8
18. Auxerre 7
*una gara in più
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.