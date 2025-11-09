In Francia è bagarre serrata in vetta e stasera c'è Lione-PSG: il programma di Ligue 1

Le vittorie ottenute ieri da Marsiglia e Lens hanno fatto scivolare il PSG al terzo posto nella classifica di una Ligue 1 dove la lotta ai primi posti è serratissima. Sei punti separa la squadra di Roberto De Zerbi in vetta dallo Strasburgo settimo, anch'esso impegnato questo pomeriggio. La giornata si aprirà però alle 15:00 con la sfida tra Lorient e Tolosa. Alle 17:15 il Metz affronterà il Nizza, l'Angers accoglie l'Auxerre e poi, come detto, ci sarà un interessante Strasburgo-Lille, scontro diretto per l'Europa. A chiudere la giornata, questa sera alle 20.45, sarà Lione-PSG, con la squadra di Luis Enrique che proverà a sorpassare di nuovo Lens e Marsiglia e a riportarsi in cima al campionato.

PROGRAMMA 12^ GIORNATA

Venerdì 7 novembre

Paris FC-Rennes 0-1

Sabato 8 novembre

Marsiglia-Brest 3-0

Le Havre-Nantes 1-1

Monaco-Lens 1-4

Domenica 9 novembre

Lorient-Tolosa

Metz-Nizza

Angers-Auxerre

Strasburgo-Lille

Lione-PSG

LA CLASSIFICA DI LIGUE 1

1. Olympique Marsiglia* 25

2. Lens* 25

3. PSG 24

4. Lilla 20

5. Lione 20

6. Monaco* 20

7. Racing Strasburgo 19

8. Rennes* 18

9. Nizza 17

10. Tolosa 15

11. Paris* 14

12. Le Havre* 14

13. Brest* 10

14. Nantes* 10

15. Angers 10

16. Lorient 9

17. Metz 8

18. Auxerre 7

*una gara in più