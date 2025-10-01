Ufficiale Fulham, rinnovo a lungo termine per Muniz: "Grato per la fiducia, tutelo il mio futuro"

"Siamo lieti di annunciare che Rodrigo Muniz ha deciso di legare il suo futuro a lungo termine al Club. L’attaccante ha firmato oggi un contratto quinquennale, che lo legherà al Fulham fino a giugno 2030, con un’opzione per il Club di prolungare di un ulteriore anno". Così il Fulham ha annunciato il rinnovo di contratto di Rodrigo Muniz, attaccante brasiliano, fino al 2030, prolungando così il precedente (in via di scadenza al termine della stagione 2025/26).

Il giocatore ha parlato ai microfoni ufficiali di FFCTV dopo aver firmato: "Voglio davvero ringraziare Dio. Sono molto grato e vorrei ringraziare il Club per la fiducia che ha riposto in me. Vorrei anche ringraziare la mia famiglia, i miei amici in Brasile e tutti i tifosi. Vorrei ringraziare tutti. È una sensazione incredibile restare qui, avere questo contratto e poter tutelare il mio futuro".

Anche Tony Khan, vice chairman e direttore sportivo: "Sono entusiasta che abbiamo prolungato il contratto di Rodrigo Muniz almeno fino al 2030. È un grande professionista, stimato dai suoi compagni, dallo staff e dai tifosi del Fulham, e ha segnato alcuni gol davvero importanti per il Club! Sono molto felice che Rodrigo resterà con noi per molte stagioni a venire! Congratulazioni, Rodrigo! Come on Fulham!", la chiosa.