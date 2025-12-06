"Non mi piace il formato". Argentina, Tagliafico sul Mondiale: "Per chi arriva in finale è pesante"

Il risultato è noto, l'Argentina passerà dal Mondiale 2026 nel girone contro Austria, Algeria e Giordania. Un pescaggio agevole per i Campioni del Mondo in carica, ma l'edizione in programma negli Stati Uniti, in Messico e in Canada non strappa consensi a tutti. Soprattutto non soddisfa Nicolas Tagliafico, terzino dell'Olympique Lione e dell'Albiceleste, che ha condiviso le sue riflessioni sul nuovo format del torneo planetario.

"Non mi piace il formato", ha esordito il 33enne sulla piattaforma Kick. E ricorda: "Il Mondiale in Qatar è stato lungo. E pensa che ogni viaggio durava 15 o 20 minuti, tutto molto vicino. Eppure ci è sembrato interminabile", ha confidato Tagliafico. "Adesso abbiamo, almeno, altri cinque o sei giorni se arrivi in finale. Per chi arriva fino alla finale, è molto duro mentalmente giocare un’altra partita. Capisco che sia uno spettacolo e offra più opportunità, ma alla fine è davvero pesante".

Entrando più nel dettaglio del sorteggio, invece, il CT Lionel Scaloni ha commentato: "Beh, sono avversari tosti. L'Austria ha fatto un'ottima qualificazione. Pensiamo che siano un'ottima squadra. Anche l'Algeria; conosco il loro allenatore, so come giocano, ed è un avversario con cui dobbiamo stare attenti. Anche la Giordania ha fatto un'ottima qualificazione, e pensiamo che le partite debbano essere giocate e poi si vedrà, giusto?", le parole rilasciate ai canali FIFA ufficiali.