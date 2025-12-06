Valverde, terzino sì o no? Xabi Alonso: "Mette sempre il Real davanti, è generoso"

"Vogliamo vedere un buon Real Madrid, una partita completa, che il pubblico si diverta e che possiamo mantenere continuità. È ciò di cui abbiamo parlato, e il Bernabéu è il momento giusto per fare una buona prestazione". Parola di Xabi Alonso, allenatore del Real Madrid, che ha presenziato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Celta Vigo in LaLiga, valido per la 15esima giornata.

D'altronde dopo una serie di pareggi e il ritrovamento del successo a San Mamés in settimana, i blancos intendono scippare la vetta della classifica quanto prima al Barcellona dopo averla persa. Restando dietro l'angolo e sperando in un passo falso dei blaugrana per centrare il sorpasso. Intanto in Spagna continua a far discutere la collocazione di Federico Valverde sulla fascia destra, in completa emergenza senza Carvajal e con una serie di infortuni importante in difesa. "Fede mette sempre davanti le necessità della squadra, ma possono esserci altre opzioni", ha spiegato Alonso.

Salvo precisare: "Ricordo partite in cui ha avuto un livello straordinario: Barcellona, Juventus... sappiamo qual è la sua posizione, ma è molto generoso. Vuole aiutare il club e rappresenta questi valori". Mentre quello che ha colpito a Bilbao è stata l'uscita dal campo serena di Vinicius e l'abbraccio con il tecnico delle merengues, in seguito alle chiacchiere divampate a proposito di misunderstanding lungo la stagione per le troppe sostituzioni effettuate: "Cos'è cambiato tra me e lui? È in un buon momento personale e professionale, ha giocato molto bene a San Mames". E ha concluso, senza sbottonarsi: "Dà molta vitalità alla squadra ed è fondamentale averlo così, con questo stato d’animo".