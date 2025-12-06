Kluivert sfida Cole Palmer, c'è Garnacho: Bournemouth-Chelsea, le formazioni ufficiali
La giornata di Premier League continua. Sono state diramate le formazioni ufficiali di Bournemouth-Chelsea, match valido per la 15esima giornata. Coach Iraola per le sue Cherries preferisce dall'inizio l'ex Milan Jimenez e la rivelazione del campionato Semenyo (richiestissimo dal Liverpool) con Tavarnier e l'ex Roma Kluivert in una trequarti folta e a supporto di Evanilson.
Enzo Maresca, invece, disponde i suoi Blues con il classifico 4-2-3-1 e lancia Delap titolare, rispolverando Garnacho e Pedro Neto ma soprattutto schierando dal primo minuto Cole Palmer (tornato la scorsa giornata dopo il lungo infortunio). Fuori baby Estevao. Capitan Reece James in mediana con Enzo Fernandez invece.
Bournemouth (4-1-4-1): Petrovic, Smith, Diakite, Senesi, Truffert, Tavernier, Scott, Jimenez, Kluivert, Semenyo, Evanilson.
A disposizione: Adli, Araujo, Brooks, Dacosta Gonzalez, Dennis, Hill, Kroupi, Soler, Unal.
Allenatore: Iraola.
Chelsea (4-2-3-1): Sanchez. Gusto, W Fofana, Chalobah, Cucurella, James, Fernandez, Neto, Palmer, Garnacho, Delap.
A disposizione: Acheampong, Andrey Santos, Badiashile, Estevao, Gittens, Guiu Hato, Joao Pedro, Jorgensen.
Allenatore: Maresca.
PREMIER LEAGUE - 15ª GIORNATA
Aston Villa-Arsenal
Bournemouth-Chelsea
Everton-Nottingham Forest
Manchester City-Sunderland
Newcastle-Burnley
Tottenham-Brentford
Leeds-Liverpool
Brighton-West Ham
Fulham-Crystal Palace
Wolverhampton-Manchester United
CLASSIFICA
1. Arsenal 33
2. Manchester City 28
3. Aston Villa 27
4. Chelsea 24
5. Crystal Palace 23
6. Sunderland 23
7. Brighton 22
8. Liverpool 22
9. Manchester United 22
10. Everton 21
11. Brentford 19
12. Bournemouth 19
13. Tottenham 19
14. Newcastle 19
15. Fulham 17
16. Nottingham Forest 15
17. Leeds 14
18. West Ham 12
19. Burnley 10
20. Wolverhampton 2