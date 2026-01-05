Gabigol al Santos per Neymar: "Voglio aiutarlo, mio idolo e amico. Ha bisogno del Mondiale"

Gabriel Barbosa, meglio noto come Gabigol, è stato presentato come nuovo rinforzo del Santos: l'ex Inter è arrivato con la formula del prestito fino alla fine del 2026 dal Cruzeiro, ma ha sorpreso al momento della sua presentazione con una dichiarazione che non riguardava la squadra paulista o se stesso. "Vogliamo aiutare Neymar, perché lo abbiamo bisogno per la Coppa del Mondo", ha affermato l'ex Inter di fronte ai giornalisti, con un pensiero toccante riguardo il fuoriclasse brasiliano.

"È molto bello poter condividere lo spogliatoio ed essere di nuovo insieme. È il mio idolo e un amico. Ho giocato con lui nella Nazionale e siamo sempre stati felici, dentro e fuori dal campo", ha ricordato Gabigol. Sebbene non abbiano quasi mai coinciso al Santos durante la prima fase di entrambi nel club, invece hanno fatto scintille nella Seleção e soprattutto durante i Giochi Olimpici del 2016.

"Non si tratta solo di Neymar e Gabigol, siamo più di 11 calciatori", ha detto l'ex Inter parlando dell’importanza di tutta la squadra. Poi Gabigol ha assicurato di arrivare "in buone condizioni, dopo le vacanze", con l’obiettivo di riportare ai tempi gloriosi la squadra paulista nel Brasileirao (nella scorsa stagione ha lottato per non retrocedere) e di competere per la Copa Sudamericana. "Ho 29 anni. Sono giovane e non ho mai avuto un infortunio grave", la conclusione che ha tutta l'aria di essere un avvertimento lanciato per gli avversari del campionato brasiliano.