Santos, dopo il rinnovo di Neymar è pronto ad accogliere un altro ex: è fatta per Gabigol

Dopo il rinnovo di contratto di Neymar, il Santos è pronto a riportare nello stato di San Paolo anche un altro grande ex come Gabriel Barbosa, in arte Gabigol. Come riferito dall'esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano, i bianconeri sono pronti a chiudere l'accordo con il Cruzeiro.

Dal Brasile riferiscono come i due club abbiano raggiunto l'accorso sulla base di un prestito per un anno, e divisione dello stipendio (che guadagna 2 milioni di reais al mese, ossia circa 4 milioni di euro all'anno). L'attaccante arriverà nella Baixada Santista nei prossimi giorni per effettuare gli esami medici e firmare il nuovo contratto.

Dopo la prima parentesi di grande prospettiva al Santos, nel 2016 Gabigol venne acquistato dall'Inter, ma la sua esperienza in Serie A fu un assoluto flop: 10 presenze quelle messe a referto nell'unica stagione disputata con i nerazzurri, con 184 minuti giocati e una sola rete messa a referto. Dopo la breve esperienza in Italia, tentò la sorte in Portogallo con il Benfica ma anche lì non riuscì a incidere. Nel 2019 tornò al Santos in prestito, per poi passare a Flamengo e Cruzeiro.