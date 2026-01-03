Ufficiale Gabigol torna a casa: l'ex Inter riabbraccia il Santos in prestito, la durata dell'accordo

Non c'è due senza tre. Gabriel Barbosa, meglio conosciuto come Gabigol, è ufficialmente un nuovo giocatore del Santos. L’attaccante classe '96 ed ex Inter torna nel club che lo ha visto crescere con la formula del prestito fino alla fine del 2026 dal Cruzeiro, in un’operazione che non prevede un’opzione di riscatto. Il suo ingaggio elevato, uno dei più alti della rosa del club di provenienza, sarà sostenuto congiuntamente da entrambe le società.

Il ritorno dell’attaccante era un segreto di Pulcinella e alla fine il club paulista lo ha reso ufficiale attraverso i propri social network, accompagnando l’annuncio con un messaggio carico di simbolismo: "Un ragazzo di Vila Belmiro, tifoso del Santos e spietato. Destinato a essere felice nel club in cui è cresciuto. Sei a casa, bentornato!".

Comunicato ufficiale

"Ragazzo della Vila, santista e spietato: va all’attacco, Gabriel. Questo coro tornerà a riecheggiare alla Vila Belmiro nel 2026. Cresciuto nel settore giovanile e santista di cuore, Gabigol è tornato al Santos Futebol Clube. L’attaccante ha firmato un contratto di prestito con il Cruzeiro valido fino alla fine dell’anno.

Nato a São Bernardo do Campo, Gabriel Barbosa è stato scoperto dall’Idolo Eterno Zito mentre giocava a futsal ed è arrivato nel vivaio del Peixe ad appena otto anni, nel 2004. Tifoso dichiarato dell’Alvinegro Praiano, ha fatto il suo esordio da professionista nel 2013.

Nel corso delle due esperienze 2013-2016 e 2018, il Menino da Vila ha disputato 210 partite, segnando 84 gol e fornendo 13 assist. È stato un elemento chiave della rosa santista due volte campione paulista 2015 e 2016. Con il club è stato anche capocannoniere del Brasileirão nel 2018 con 18 gol e per tre volte capocannoniere della Coppa del Brasile 2014, 2015 e 2018.

Ora Gabriel Barbosa torna al Santos FC, il club del suo cuore, per continuare a scrivere la storia con il Manto Sacro. Bentornato a casa, Gabigol", la chiosa del comunicato del club carioca.