Gabriel Jesus "chiama" l'Arsenal per il rinnovo, sbuca il Palmeiras: vuole riportarlo a casa

Gabriel Jesus vorrebbe rimanere all’Arsenal, con il contratto valido fino all'estate del 2027. L'attaccante brasiliano classe '97 desidera vincere quanti più trofei possibili con i Gunners, ma arriva da un anno complicatissimo per gli 11 mesi di stop per infortunio al crociato anteriore, con rientro in squadra annesso a dicembre.

Secondo quanto riferito dal Daily Mail, però, il Palmeiras, club brasiliano dove il 28enne ha iniziato la carriera professionistica, ha manifestato interesse per ingaggiare il giocatore. E riportarlo a casa, dunque. Stando al tabloid inglese, la società del nord di Londra sarebbe anche disposta a cedere Gabriel Jesus ma quest'ultimo vorrebbe continuare a giocarsi le sue carte quantomeno fino al resto della stagione.

Alla vigilia della partita di Champions League dell’Arsenal contro l’Inter, nella quale ai Gunners basta un punto per assicurarsi la qualificazione diretta agli ottavi di finale, Jesus ha dichiarato: "Questa è la mia quarta stagione all’Arsenal e purtroppo ho giocato forse una stagione e mezza o due, e poi il resto con gli infortuni. Non mi era mai successo prima, ma è successo qui, non so perché. Il mio primo obiettivo è essere in salute da qui alla fine della stagione. E poi ovviamente, come ho già detto, il mio desiderio è restare all’Arsenal. Ho anche un contratto. Voglio rinnovarlo, voglio restare, voglio vincere trofei con l’Arsenal perché sono venuto qui con uno scopo, ed è questo".