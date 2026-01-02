Demiral spezza l'imbattibilità dell'Al Nassr: l'Al Ahli vince 3-2, Inzaghi può andare in vetta

Il big match della dodicesima giornata in Saudi Pro League è stato il terzo dei tre anticipi disputati oggi e ha riservato una grande sorpresa: l'Al Nassr, finora imbattuto in campionato, ha ceduto 3-2 all'Al Ahli al termine di una partita combattutissima, decisa dalla rete segnata a inizio ripresa da Merih DEmiral.

Dopo un primo tempo scoppiettante, terminato 2-2 per le doppiette di Toney e Al Amri, la seconda frazione è stata meno divertente e più spezzettata. La squadra di Jaissle ha chiuso in 10 ma è riuscita comunque a portare a casa un successo chiave, che le permette di accorciare la distanza dalla vetta. In testa alla classifica ci sono CR7 e soci, ma domenica l'Al Hilal di Inzaghi può effettuare il sorpasso battendo in trasferta il Damac.

Al Nassr 31

Al-Hilal 29

Al-Taawon 28

Al Ahli SC 25

Al Qadsiah 21

Al-Ittihad FC 20

Al-Ettifaq 19

Neom SC 17

Al Khaleej 15

Al Hazem 13

Al Fayha 12

Al Fateh 11

Al Kholood 9

Damac 9

Al Shabab 8

Al Riyadh 8

Al Okhdood 5

Al Najma 2