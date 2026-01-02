Supercoppa in Kuwait, il PSG non va incontro ai tifosi: pacchetti all-inclusive costosi

Il Paris Saint-Germain ha svelato la sua offerta all inclusive per i tifosi in vista del Trophée des Champions contro l’Olympique Marsiglia, in programma giovedì 8 gennaio a Kuwait City alle 19:00. Il pacchetto, dal costo di 800 euro, comprende il volo A/R, i pasti a bordo, i trasferimenti in loco e il biglietto per assistere alla partita.

L’iniziativa è rivolta ai sostenitori più fedeli del club parigino, ma il prezzo ha già suscitato qualche perplessità. "Ho esitato, ma è un po’ caro. Meglio risparmiare per la Champions League", racconta un abbonato del Virage Auteuil, contattato da RMC Sport. Dal lato marsigliese, la situazione è opposta: i tifosi dell’OM hanno annunciato un vero e proprio boicottaggio del viaggio in Kuwait. Dopo una riunione interna, hanno deciso di non seguire la squadra, nonostante il club avesse proposto un pacchetto di viaggio a 150 euro.

L’iniziativa del PSG riflette la volontà del club di coinvolgere direttamente i propri tifosi più affezionati, offrendo loro però una soluzione non proprio economica per assistere al primo trofeo della stagione, ma evidenzia anche le difficoltà logistiche e i costi legati a una trasferta internazionale... per una competizione nazionale. Una vicenda su cui si è espresso Roberto De Zerbi, ribadendo la sua contrarietà.