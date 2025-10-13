Galles-Belgio interrotta alcuni istanti: colpa dell'invasione di campo di... un topo

Su un campo di calcio spesso e volentieri può succedere qualsiasi cosa, tra imprevisti, invasioni di campo e partite da interrompere. È stato il caso di Galles-Belgio, in corso al Cardiff City Stadium, con i diavoli rossi momentaneamente avanti 3-1 sugli avversari e lontano da casa.

L'episodio è tutto da vivere e ha provocato le reazioni divertite e al tempo stesso stupite di giocatori, staff e panchine delle rispettive squadre, nonché degli spettatori presenti allo stadio. Al minuto 65 - quando il tabellino recitava il 2-1 per i belgi di Rudi Garcia - la partita è stata interrotta a causa di un imprevisto. Ossia l’invasione di campo di un... topo, uscito all’improvviso.

Infatti, come catturato dalle telecamere, ha attraversato gran parte del terreno di gioco, dove De Bruyne e compagni sono stati costretti a pazientare per l'interruzione di gara dell'arbitro. Tempo di “scortare” l'ospite indesiderato fuori dal rettangolo verde e poi la gara è ripresa.

FORMAZIONI UFFICIALI

GALLES (5-4-1): Darlow; Thomas, Cabango, Rodon, Davies, Wiliams; Wilson, Ampadu, James, Brooks; Harris.

Allenatore: Bellamy.

BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Meunier, Theate, Débats, De Cuyper; Raskin, Onana; Doku, De Bruyne, De Ketelaere; Trossard.

A disposizione: Batshuayi, Castagne, De Winter, Fofana, Lammens, Lukebakio, Mechele, Openda, Sels, Seys, Vanaken, Witsel.

Allenatore: Garcia.