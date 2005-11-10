Fullkrug brilla in Bundesliga, ma la Germania è lontana. Baumgart: "Guardiamo al futuro"

Il grande inizio di stagione dell’attaccante Niclas Fullkrug con il Werder Brema è tema di dibattito in Germania in vista delle prossime gare di Nations League contro Paesi Bassi e Serbia, in programma nella seconda metà di novembre, in cui la formazione di Jurgen Klopp dovrà cercare una risalita in una classifica che la vede al terzo posto con tre punti di distacco da Grecia e Paesi Bassi.

Fullkrug più no che sì

L’ex centravanti del Milan è capocannoniere della Bundesliga con 9 reti in otto presenze, a cui se ne aggiungono altre tre in due gare di DFB Pokal, ma ha anche 33 anni (è un classe ‘93) e questo pesa in chiave Germania visto che con Klopp si è deciso di aprire un nuovo ciclo che porti al prossimo Europeo e al prossimo Mondiale. Per questo il neo ct recentemente aveva espresso riserve sulla sua convocazione: “Fullkrug sta segnando gol su gol in Bundesliga, ma ha 33 anni. Non è colpa mia”, le parole di Klopp su cui è tornato anche Steffen Baumgart, ex tecnico di Colonia, Amburgo e Union Berlino.

Le parole di Baumgart su Fullkrug

Nel corso di una trasmissione di Bild il tecnico tedesco ha espresso la sua posizione sulla possibile convocazione di Fullkrug Nationalmannschaft: “Che al momento sia il miglior attaccante tedesco potrebbe essere anche vero, ma sono piuttosto certo che non sarà così quando ci prepareremo per i prossimi Europei e Mondiali. Il colpito di Klopp è quello di far crescere la squadra con giocatori giovani e di prospettiva che magari non sono ancora al livello di Fullkrug e sta facendo un lavoro eccezionale. - prosegue Baumgart – Capisco dunque che, se si vuol costruire qualcosa, serva pensare a lungo termine e dunque concentrarsi sui giovani e sullo sviluppo ulteriore della squadra”.