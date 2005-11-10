Un talento al giorno, Niko Ilicevic: il più giovane esordiente in Bundesliga

Niko Ilicevic, nato alla fine di ottobre 2010, è il talentuoso centrocampista offensivo dell’Eintracht Francoforte. Solo un giorno dopo aver compiuto 16 anni ha esordito in Bundesliga, entrando nei minuti finali della vittoria 3-1 contro l’Amburgo ed eguagliando il record di Youssoufa Moukoko come giocatore più giovane di sempre nella massima serie tedesca. Nipote dell’ex nazionale croato Ivo Iličević, è già un punto di riferimento nelle giovanili dei tedeschi e nella Nazionale Under-17.

Caratteristiche tecniche

Tecnicamente è un mancino naturale, di quelli che usano il piede sinistro anche per salire sull'autobus, playmaker naturale avanzato con tecnica eccellente, visione di gioco e capacità di creare superiorità numerica. Mobile, elegante e capace di decidere le azioni, unisce qualità individuali a maturità precoci. Considerato uno dei prospetti più brillanti del calcio tedesco, ha davanti un futuro enorme.

Nome: Niko Ilicevic

Data di nascita: 31 ottobre 2010

Nazionalità: tedesco

Ruolo: fantasista

Squadra: Eintracht Francoforte

Assomiglia a: Ivo Iličević

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