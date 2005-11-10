Klopp pronto a chiamare Fullkrug: il bomber del Werder verso il ritorno in Nazionale

Jurgen Klopp sembra pronto a sorprendere nelle sue prossime convocazioni. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Sky Sport DE, il selezionatore avrebbe intenzione di inserire Niclas Fullkrug nella lista per gli ultimi due impegni internazionali dell’anno, salvo imprevisti dell’ultima ora.

L’attaccante del Werder Brema, nonostante l’età, ha convinto Klopp grazie a un rendimento che lo ha riportato ai vertici del calcio tedesco e lo ha reso momentaneamente capocannoniere del campionato. Esperienza, presenza fisica e capacità realizzativa sono le caratteristiche che potrebbero spingere il nuovo ct ad affidarsi nuovamente a lui. Tra i giocatori destinati a una conferma ci sarebbe anche Younes Ebnoutalib: il 23enne dell’Eintracht Francoforte ha sfruttato al meglio le prime presenze con la Germania contro Paesi Bassi e Grecia, continuando poi a segnare con il proprio club (sei reti in Bundesliga finora).

Nella lista di Klopp non dovrebbe mancare nemmeno Kai Havertz. L’attaccante dell’Arsenal resta infatti uno dei riferimenti offensivi della nuova Germania. La convocazione ufficiale sarà resa nota giovedì alle 11:30.