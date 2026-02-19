Il Bayern dichiara guerra ai procuratori: "Non tollereremo più che dettino le regole del gioco"

Il Bayern Monaco, per voce del presidente onorario Uli Hoeness, sembra intenzionato a dichiarare guerra ai procuratori dopo la conclusione delle trattative per il rinnovo di Dayot Upamecano. “Metteremo tutta la questione degli agenti al centro alla discussione. - ha dichiarato l’ex calciatore alla Bild - E non tollereremo più che siano gli agenti a dettare le regole del gioco”. Un vero e proprio attacco a un’intera categoria che trova l’appoggio, seppur con toni più moderati, anche del direttore sportivo Max Eberl.

Intervistato da Sport1 infatti il dirigente ha parlato così del loro ruolo nel mondo del calcio: “Si può dire che gli agenti siano forse diventati troppo importanti. I contributi che chiedono sono sempre più sproporzionati rispetto ai compensi richiesti e spesso pagati. Diremo sempre più spesso ‘no’ e non parteciperemo a questa follia. - ha spiegato Eberl – Possiamo anche dire a un giocatore che se il suo agente intende negoziare in modo così oltraggioso non discuteremo più del suo futuro con noi. Dobbiamo arrivare a questo”.

Ma non tutti gli agenti sono nel mirino del Bayern Monaco, fra questi infatti si distingue quello di Luis Diaz che ha elogiato Hoeness per come ha portato avanti i colloqui per il trasferimento. Per questo il club potrebbe pensare a una lista in cui scrivere i nomi di chi si comporta in modo scorretto, secondo il club bavarese, nelle trattative e comunicare a questi soggetti che non saranno più disposti a trattare loro calciatori.