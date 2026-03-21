10 sconfitte in 31 partite, mai visto un Liverpool peggiore negli ultimi 10 anni

Per la prima volta in 10 anni, il Liverpool ha perso 10 partite in un campionato. L'aggravante dei reds è che siamo solamente alla 31ª giornata, pertanto è possibibile che questo record negativo venga persino perfezionato.

L'ultima volta che si raggiunse la doppia cifra in questo poco invidiabile record, è stata nella stagione 2015/16, quella in cui Jurgen Klopp subentrò a stagione in corso a Brendan Rodgers. 10 sconfitte, ma ottenute nell'arco di 38 giornate. Alla fine la squadra chiuse all'8° posto e fuori da ogni competizione europea.

Paragonando le stagioni a questo punto del torneo, ossia dopo 31 giornate, dobbiamo arrivare fino al 2011/12, una sorta di banter era dei reds allenati all'epoca da Kenny Dalglish. Quella squadra era già a 11 ko e chiuse con 14, terminando la Premier League all'ottavo posto in classifica, salvata solo dalla vittoria in Coppa di Lega che permise al Liverpool di qualificarsi all'Europa League.