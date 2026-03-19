Tottenham fuori, ora c'è da pensare a non retrocedere. Vicario: "Prossime sfide cruciali"

"È un'ottima preparazione in vista delle prossime partite e ci dà molta fiducia. Siamo molto orgogliosi di quello che abbiamo fatto stasera, ovviamente siamo delusi per non aver passato il turno, ma la cosa importante è che abbiamo energia e freschezza": così il portiere del Tottenham, Guglielmo Vicario, ha commentato a TNT Sports la vittoria amara degli Spurs contro l'Atletico Madrid, per 3-2, che non è bastata per rimontare il disastroso 2-5 dell'andata.

Poi ha aggiunto "È stata una partita fatta di momenti e siamo stati vicini a perdere il controllo. Abbiamo avuto molte occasioni nel primo tempo e avremmo potuto andare all'intervallo sul 2-0. Ci sono molti aspetti positivi da trarre da questa partita e abbiamo dimostrato ciò che dobbiamo dimostrare in ogni incontro. Abbiamo lottato duramente, vinto molti duelli, a terra, aerei, sulle seconde palle. La squadra è in una condizione fisica migliore e abbiamo continuato a correre fino all'ultimo secondo, spinti dall'energia dei tifosi: abbiamo avuto un supporto incredibile".

Il vero obiettivo della squadra di Igor Tudor è quello di risalire la china in campionato, dove il Tottenham rischia la retrocessione: "Le prossime partite sono cruciali e dobbiamo dare il massimo, ma questo è un inizio positivo. È bello vedere i giovani giocatori che, quando è il momento di mettersi in mostra, lo fanno in questo modo, quindi sono molto orgoglioso di loro e avremo bisogno di loro nelle ultime partite della stagione. Ci restano otto partite fino alla fine della stagione e ognuno di noi sarà fondamentale. Abbiamo bisogno del sostegno di tutti, sia nei momenti belli che in quelli difficili".