"L'operazione è andata bene": Noa Lang rassicura dopo l'intervento chirurgico

Noa Lang rassicura i tifosi dopo l'intervento chirurgico cui è stato sottosto all'indomani della sfida persa dal Galatasaray contro il Liverpool. "L'intervento è andato bene, grazie a tutti per i messaggi", ha scritto, dopo aver postato una foto che lo ritrae sorridente in ospedale. "Shit happens", ha aggiunto con ironia in merito allo sfortunato evento. L'esterno ha riportato un grave taglio al pollice della mano, che lo ha costretto a finire sotto i ferri.

Il Galatasaray intanto aspetta noizie per Victor Osimhen, che ha riportato una frattura al braccio ed è in attesa di capire se deve a sua volta essere operato. Questo il comunicato del club: "Il nostro giocatore Victor Osimhen, che ha subito un colpo al braccio nel primo tempo della partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Liverpool in trasferta, non ha potuto giocare nella ripresa a causa del rischio di frattura, come emerso dagli accertamenti effettuati nell'intervallo.

Dopo la partita, una visita in ospedale sotto la supervisione del nostro staff medico ha confermato una frattura all'avambraccio destro, per la quale è stato applicato un gesso. Una decisione in merito a un eventuale intervento chirurgico verrà presa nei prossimi giorni, dopo ulteriori valutazioni".