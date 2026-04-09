Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Giuliano Simeone sempre più decisivo: il figlio del Cholo ha compiuto il salto di qualità

Giuliano Simeone sempre più decisivo: il figlio del Cholo ha compiuto il salto di qualitàTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:21Calcio estero
Michele Pavese

Nelle grandi notti europee non serve sempre la giocata più spettacolare: spesso basta essere i più efficaci. E Giuliano Simeone lo è stato. L’attaccante dell’Atletico Madrid è stato protagonista dell’episodio che potrebbe indirizzare l'intero quarto di finale contro il Barcellona, dimostrando ancora una volta quanto sia cresciuto, ben oltre l’etichetta di "figlio di".

La sua azione è stata tanto semplice quanto decisiva: ha letto in anticipo la situazione, ha attirato nella trappola Pau Cubarsí e ha provocato l’episodio che ha cambiato la partita, il rosso del difensore blaugrana. Un lampo di intelligenza calcistica più che di tecnica pura, ma devastante negli effetti. Da lì è nato il vantaggio - punizione magistrale di Julian Alvarez - che ha spaccato il match, trasformando una sfida tirata in una gara in discesa per i colchoneros.

Non è un caso isolato
Negli ultimi mesi Giuliano ha mostrato una crescita costante: più cattivo agonisticamente, più consapevole nei movimenti e soprattutto più incisivo nei momenti chiave. Se un tempo il cognome pesava, oggi rappresenta quasi solo un’eredità caratteriale: grinta, letture rapide e spirito competitivo. Ieri sera è stato un incubo per il Barça, come già si era intravisto nei precedenti stagionali. Ma stavolta ha fatto di più: ha inciso davvero sulla possibile qualificazione.

Titolare al Mondiale?
Prestazioni di questo livello cambiano anche la prospettiva in ottica nazionale. Giuliano non è più una semplice alternativa: può ambire concretamente a un ruolo da protagonista con l’Argentina di Scaloni, fino a candidarsi per una maglia da titolare al prossimo Mondiale. Perché oggi, al di là del cognome, è diventato un giocatore decisivo.

Articoli correlati
Giu. Simeone: "Io al Boca? Mai, sarebbe come andare al Real". E il River chiama Giovanni...... Giu. Simeone: "Io al Boca? Mai, sarebbe come andare al Real". E il River chiama Giovanni...
Giuliano Simeone: "Sulla maglia ho il nome perché voglio costruire il mio percorso"... Giuliano Simeone: "Sulla maglia ho il nome perché voglio costruire il mio percorso"
Atletico Madrid, continua la 'saga dei Simeone': Giuliano rinnova fino al 2030 Atletico Madrid, continua la 'saga dei Simeone': Giuliano rinnova fino al 2030
Altre notizie Calcio estero
Polemiche arbitrali anche in Saudi League, Toney: "Chiunque farebbe meglio di questi... Polemiche arbitrali anche in Saudi League, Toney: "Chiunque farebbe meglio di questi pagliacci"
Petit se la prende con van Dijk: "Sembrava un birillo. Livello della Premier attuale... Petit se la prende con van Dijk: "Sembrava un birillo. Livello della Premier attuale pessimo"
Barça su Alvarez, il precedente Griezmann: tante polemiche, nonostante un assegno... TMWBarça su Alvarez, il precedente Griezmann: tante polemiche, nonostante un assegno da 120 milioni
L’Araña torna a pungere. Nel tempio di Messi, quello che in futuro potrebbe diventare... TMWL’Araña torna a pungere. Nel tempio di Messi, quello che in futuro potrebbe diventare suo
Acquisto di orologi di contrabbando: aperta un'inchiesta su Carvajal, David Silva... Acquisto di orologi di contrabbando: aperta un'inchiesta su Carvajal, David Silva e altri calciatori
L'uomo che ha trasformato il PSG in una macchina perfetta: Kvara è meglio di Dembele... TMWL'uomo che ha trasformato il PSG in una macchina perfetta: Kvara è meglio di Dembele
Barcellona, obiettivo Alvarez dopo il gol al Camp Nou: già avviate le trattative... Barcellona, obiettivo Alvarez dopo il gol al Camp Nou: già avviate le trattative per la Araña
Salah non entra, Slot spiega: "Eravamo in 'modalità sopravvivenza', ci sarà utile... Salah non entra, Slot spiega: "Eravamo in 'modalità sopravvivenza', ci sarà utile più avanti"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Quella di Spalletti è una proposta populista ma anche un grido d'allarme. Mettetevi (s)comodi: i tragici dati italiani e due esempi virtuosi. L'Atalanta Under 23 e Gasperini
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma, la proprietà è con Gasperini: l'allenatore prepara la svolta contro il Pisa
Immagine top news n.1 Napoli, il futuro di Conte si deciderà a Ischia: fra 45 giorni il summit con Aurelio De Laurentiis
Immagine top news n.2 Paratici: "Commisso non vuole vendere la Fiorentina. Speriamo di tenere Kean, Fagioli da Barça"
Immagine top news n.3 Moise Kean't: il bomber non recupera. Fiorentina, quante assenze nella 'finale anticipata' col Palace
Immagine top news n.4 Crystal Palace-Fiorentina, le probabili formazioni: torna Dodò, in avanti Piccoli dal 1'
Immagine top news n.5 Bologna-Aston Villa, le probabili formazioni: dubbi in difesa e a centrocampo per Italiano
Immagine top news n.6 Le verità di Gabriele Gravina: “Falsità per dare caccia ai colpevoli”. Il dossier del presidente
Immagine top news n.7 Non c'è due senza tre? L'Atletico sbanca Barcellona, più vicino a eliminarlo di nuovo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Richard Rios primo grande obiettivo del Napoli: costi e retroscena. Il punto di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Goretzka e Kompany: serve il coraggio di osare per le italiane. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Conte adesso apre: è pronto a cambiare e ADL a liberarlo. Ma sarà per l'Italia?
Immagine news podcast n.3 "Il Napoli riscatterà Alisson Santos. Bravo Manna, anche per Giovane". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Juve, il sogno resta Tonali ma l'occasione può essere Goretzka. Pressing su Kolo Muani
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Enzo Bucchioni: "Milan, Champions non a rischio. Fiorentina, ce l'ho con Kean"
Immagine news Serie A n.2 Napoli, il tecnico per il dopo-Conte secondo gli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Carnasciali: "Fiorentina, Paratici non può sbagliare il prossimo allenatore"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Colomba: "La Nazionale è la Nazionale, ma se Conte lasciasse Napoli gli dispiacerebbe"
Immagine news Serie A n.2 Sarri alla Fiorentina in caso di addio alla Lazio? Il CorSport: "Maurizio a Firenze penserebbe"
Immagine news Serie A n.3 Juventus, avanti con Spalletti: il rinnovo è fatto, a breve l'annuncio. Cifre e dettagli
Immagine news Serie A n.4 Restyling stadio "Ferraris": 4 anni per rifare lo stadio. Le tempistiche dei lavori
Immagine news Serie A n.5 Paratici: "Alla Juve eravamo 20 anni avanti tutti. CR7? Rese troppo facile la vita ai compagni"
Immagine news Serie A n.6 Napoli, presto cittadinanza onoraria a De Laurentiis. Entro luglio il progetto per il Maradona
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo all'esame Frosinone: forse senza Joronen. Anche se si tenta il recupero del portiere
Immagine news Serie B n.2 Il Venezia e Marco Modolo ancora insieme. Il capitano promosso tecnico della Primavera
Immagine news Serie B n.3 Avellino, la salvezza passa anche dai piedi di Tutino. Fondamentale il fattore Partenio
Immagine news Serie B n.4 Virtus Entella, Parodi: "Rabbia per Mantova, ma siamo pronti a dare tutto per la salvezza"
Immagine news Serie B n.5 La Serie B ricorda Piermario Morosini: in campo con una fascia commemorativa
Immagine news Serie B n.6 Brugman: "Chiunque giochi, lo fa per la causa comune: è questo il Pescara. E ora 5 finali"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ospitaletto, Messaggi: "Playoff difficili ma finché la matematica non ci condanna ci proviamo"
Immagine news Serie C n.2 Benevento, Floro Flores: "Devo tutto a Vigorito. Zeman è quello che mi porta più dentro"
Immagine news Serie C n.3 Trapani, Knezovic verso il ritorno al Sassuolo. Interessi da diversi club di Serie B
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, Iervolino cede a Rufini: firma attesa a metà settimana
Immagine news Serie C n.5 Audace Cerignola, DASPO a tre tifosi per il lancio di fumogeni. I fatti risalgono ad un anno fa
Immagine news Serie C n.6 Serie C, i marcatori: Puczka della Juve NG tocca quota 10. Nel Girone A, avanza Pellegrini
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Crystal Palace-Fiorentina
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Aston Villa, al Dall'Ara arriva la grande favorita del torneo
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Juventus Genoa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Coppa Italia Femminile, la finale: Juventus-Roma il 24 maggio al 'Menti' a Vicenza
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia femminile per la prima volta a Pisa: contro la Serbia si gioca alla Cetilar Arena
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia, Soncin: "Sentiamo la responsabilità. Vogliamo giocarci il primo posto fino all'ultimo"
Immagine news Calcio femminile n.4 La Top11 della Serie A Women: tanta Juve e ci sono due prossime 'avversarie' dell'Italia
Immagine news Calcio femminile n.5 Paura per Di Guglielmo in Bay FC-Washington Spirit. La terzina rassicura sulle sue condizioni
Immagine news Calcio femminile n.6 Un'altra Italia alla caccia di un Mondiale: Serbia e Danimarca sulla strada delle Azzurre
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Luigi Garzya, il difensore capace di "dividere" e "unire" Lecce e Bari Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Antonio Conte nuovo CT della Nazionale? Assolutamente d’accordo…