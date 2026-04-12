Neymar al Mondiale? Ancelotti svela: "Può tornare nel Brasile, ha due mesi per dimostrarlo"

"Sono felice di scoprire una nuova cultura, non solo il calcio, ma anche le tradizioni e il modo di vivere dei brasiliani". Racconta così la sua prima volta da commissario tecnico di una nazionale Carlo Ancelotti, dopo aver lasciato il Real Madrid la scorsa estate. Il tecnico 66enne, nel corso di un'intervista a L'Equipe, ha toccato con mano il tema Neymar Jr: non convocato per l'ultimo raduno di fine marzo con il Brasile, c'è il timore da parte dei tifosi che possa venire clamorosamente escluso. Perdendosi così quello che sarebbe il suo ultimo Mondiale, avendo 34 anni segnati sulla carta d'identità.

"Neymar ha fatto e continua a fare la storia del calcio brasiliano. È un grande talento ed è normale che la gente pensi che possa aiutarci a vincere la prossima Coppa del Mondo", ha raccontato Ancelotti. "Attualmente è sotto osservazione dalla CBF, da me, e ha ancora due mesi per dimostrare di avere le qualità per disputare il prossimo Mondiale. È in grado di tornare al 100%", ha dichiarato il ct della Nazionale verdeoro che non chiude la porta in faccia a O'Ney.

"L'ho detto più volte ed è un concetto molto chiaro: chiamerò i giocatori che saranno fisicamente pronti", ha ribadito l'ex allenatore del Real Madrid. Riconoscendo tuttavia il percorso in crescita dell'attaccante di 34 anni con il Santos: "Dopo l'infortunio al ginocchio (a dicembre), Neymar è tornato bene, segna gol. Deve continuare su questa strada e migliorare la sua condizione. È sulla buona strada". In merito alla posizione che ricoprirebbe, Ancelotti ha dichiarato: "Più centrale, più vicino alla porta avversaria, come gioca attualmente". Insomma, la missione è ancora da portare a termine, nel frattempo l'ex Barcellona e PSG dovrà tenersi alla larga dagli infortuni per imbarcarsi su un volo per gli Stati Uniti tra due mesi circa.