Gordon illude il Newcastle, poi il Liverpool dilaga: 4-1 per i Reds, doppietta di Ekitike
Vittoria netta del Liverpool sul Newcastle, nell'ultimo match in programma nel sabato di Premier League. le cose sembrano mettersi bene per i Magpies con il gol di Gordon ma, nell'arco di un paio di minuti nel finale del primo tempo, una doppietta di Ekitike dà il vantaggio a Reds. La squadra di Slot dilaga poi nella ripresa, con le reti di Wirtz e Konaté. Un successo che serve a tenere il passo del Chelsea nella lotta Champions e a sorpassare momentaneamente il Manchester United, che domani affronterà il Fulham. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:
Questo il programma della 24ª giornata
Sabato 31 gennaio
Brighton - Everton 1-1
Wolverhampton - Bournemouth 0-2
Leeds - Arsenal 0-4
Chelsea - West Ham 3-2
Liverpool - Newcaste 4-1
Domenica 1 febbraio
Aston Villa - Brentford ore 15:00
Manchester United - Fulham ore 15:00
Nottingham Forest - Crystal Palace ore 15:00
Tottenham - Manchester City ore 17:30
Lunedì 2 febbraio
Sunderland - Burnley ore 21:00
Questa la classifica
1. Arsenal – 53 punti (24 partite giocate)
2. Manchester City – 46 punti (23)
3. Aston Villa – 46 punti (23)
4. Chelsea – 40 punti (24)
5. Liverpool – 39 punti (24)
6. Manchester United – 38 punti (23)
7. Fulham – 34 punti (23)
8. Everton – 34 punti (24)
9. Brentford – 33 punti (23)
10. Newcastle – 33 punti (24)
11. Sunderland – 33 punti (23)
12. AFC Bournemouth – 33 punti (24)
13. Brighton & Hove Albion – 31 punti (24)
14. Tottenham – 28 punti (23)
15. Crystal Palace – 28 punti (23)
16. Leeds – 26 punti (24)
17. Nottingham Forest – 25 punti (23)
18. West Ham – 20 punti (24)
19. Burnley – 15 punti (23)
20. Wolverhampton – 8 punti (24)