Ufficiale

Grandi manovre Anversa: parte Doumbia, arrivano Diawara e Jules Ahoka

Grandi manovre Anversa: parte Doumbia, arrivano Diawara e Jules Ahoka
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 23:41Calcio estero
di Simone Lorini

Una partenza e due arrivi in casa Anversa: "Il Royal Antwerp FC ha annunciato la partenza di Mahamadou Doumbia (21), che si trasferisce all'Al-Ittihad Club nella Saudi Pro League. Il giocatore maliano, arrivato due anni fa, si era conquistato l'affetto dei tifosi, specialmente grazie ai suoi tiri dalla distanza che hanno spesso portato a gol spettacolari. Doumbia lascia il club con un bilancio di 8 gol e 3 assist in 54 partite".

I nuovi volti in casa Anversa
Il Royal Antwerp FC accoglie anche Mahamadou Diawara (20), che giocherà in prestito fino alla fine della stagione e per il quale è stata inserita un'opzione di acquisto. Il centrocampista arriva dall'Olympique Lione ed è cresciuto nelle giovanili del Paris Saint-Germain. Nella prima metà dell'anno, il Lione lo aveva prestato al club francese del Le Havre.

Inoltre, il club ha ingaggiato anche Jules Ahoka (19), un giovane e talentuoso centrocampista congolese proveniente dall'AC Normands Sport di Kinshasa. A maggio, Ahoka ha fatto il suo debutto con la nazionale Under 20 alla Coppa d'Africa. Ha firmato un contratto di quattro stagioni con il Royal Antwerp FC.

