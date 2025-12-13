Un "GOAT Tour" disastroso: seggiolini rotti e tifosi in rivolta per Messi in India. L'accaduto

Il grande evento dell’anno si è rapidamente trasformato in un caso di ordine pubblico. Lionel Messi trattenuto per oltre 20 minuti dai politici locali, lo stadio devastato dalla rabbia dei tifosi, l’organizzatore fermato e le scuse ufficiali del governo. Tutto questo e non solo è il sunto del "GOAT Tour" di Calcutta. Un caos senza precedenti. La statua alta 21 metri e pronta ad essere celebrata all'inaugurazione, l'arrivo della Pulga in una terra come l'India che stravede per il pallone, nonostante il cricket.

Invece la visita di Messi si è trasformata in un incubo, tra accuse di truffa, disordini sugli spalti e l’intervento delle forze dell’ordine. Al Salt Lake Stadium l’attesa era davvero palpabile, con migliaia di tifosi su di giri per l'occasione e che hanno pagato fino a 12mila rupie (circa 135 euro) per assistere all'avvenimento unico: un'amichevole tra celebrità e rigori calciati dal fuoriclasse argentino. Tutt'altro, invece. Il 38enne, in compagnia di Luis Suarez e Rodrigo De Paul, è comparso in campo solamente per pochissimi minuti (tra 20-30) e non ha nemmeno giocato di fronte al pubblico.

Non ha potuto perché una schiera di politici, ministri e familiari si è accodata per avere una foto ricordo con Messi. Bloccato, impossibilitato persino a completare un giro di campo, l'attaccante argentino è stato infine scortato via dalla sicurezza. Via senza nemmeno assistere all’inaugurazione della statua a lui dedicata. Da qui la rabbia totale scoppiata tra i tifosi e appassionati presenti alo stadio, come raffigurato dalle immagini dell'agenzia ANI: seggiolini divelti e lanciati in campo, tifosi che scavalcano le barriere, strutture pubblicitarie distrutte. Un epilogo amaro per una festa annunciata e mai andata in scena.

Di seguito le testimonianze riprese da alcuni giornalisti sul posto: "Tutte le persone che vedete qui amano il calcio. Volevamo tutti vedere Messi, ma è stata una truffa totale. Vogliamo indietro i nostri soldi", ha tacciato un tifoso. "Solo leader e attori erano attorno a Messi… Perché ci hanno chiamato allora? I ministri erano lì con i figli e noi non abbiamo visto nulla. È un giorno nero per Calcutta".

Satadru Datta, principale organizzatore del "GOAT Tour", è stato fermato dalla polizia con l’accusa di cattiva gestione, come dichiarato dal Direttore Generale della Polizia del Bengala Occidentale. Chiamata in causa anche il Primo Ministro, Mamata Banerjee, ha dovuto sedare gli animi e porgere le sentite scuse: “Mi scuso sinceramente con Lionel Messi e con tutti i tifosi per questo sfortunato incidente. Sono profondamente turbata dalla cattiva gestione".